룸살롱 폭행부터 음주운전까지…이혁재는 어쩌다 '사건사고의 아이콘'이 됐나

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[스포츠조선 김준석 기자] 숱한 사건사고에 휘말려온 개그맨 이혁재가 이번엔 음주 상태로 차량을 운전하다 오토바이를 들이받아 경찰 수사를 받게 됐다.

과거 룸살롱 종업원 폭행 사건과 잇단 채무 분쟁, 고액 세금 체납으로 논란을 겪었던 이혁재가 음주운전 사고로 다시 경찰 조사를 받게 되면서 또 한 번 구설의 중심에 선 것이다.

9일 인천 연수경찰서는 이혁재를 도로교통법상 음주운전 혐의로 불구속 입건해 조사하고 있다고 밝혔다. 이혁재는 지난 8일 오후 10시께 인천 연수구 송도동의 한 도로에서 술을 마신 채 차량을 몰다가 신호 대기 중이던 오토바이를 들이받은 혐의를 받는다.

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현장에 출동한 경찰이 이혁재의 혈중알코올농도를 측정한 결과 면허 정지 수준인 0.03% 이상 0.08% 미만으로 확인됐다.

경찰은 오토바이 운전자의 부상 여부도 확인하고 있다. 피해자의 부상이 확인될 경우 교통사고처리특례법상 치상 혐의가 추가로 적용될 가능성도 있다.

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이혁재는 집에서 약 300m 떨어진 식당에서 지인들과 저녁을 먹으며 술을 두 잔가량 마신 뒤 직접 운전대를 잡았다고 설명했다.

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그는 "다음 날 일이 있어 일찍 나가야 했기 때문에 먼저 일어나 차를 타고 집으로 가다가 사고가 났다"며 "그냥 걸어갈 걸 후회하고 있다. 앞으로는 절대 같은 실수를 하지 않겠다"고 밝혔다.

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사고 신고자를 두고는 엇갈린 내용이 전해졌다. 경찰 취재에서는 오토바이 운전자가 신고한 것으로 알려졌지만, 이혁재는 자신이 직접 경찰에 신고해 사건을 접수하고 보험 처리까지 했다고 주장했다. 경찰은 구체적인 신고 경위를 확인할 예정이다.

인하대학교 재학 시절 KBS의 '캠퍼스 영상가요' 일반인 출연자로 등장해 화제를 모은 이혁재는 1999년 MBC 공채 10기로 데뷔해 코미디와 예능, 심지어 드라마까지 오가며 탄탄대로를 걸었다.

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2003년 KBS의 '위험한 초대'에 유재석과 함께 투입돼 맹활약했고 이를 바탕으로 2004년엔 KBS 연예대상을 수상하는 등 전성기를 구가했다.

그가 몰락의 길을 걷기 시작한건 2010년 이른바 룸살롱 폭행사건이 터지면서 부터다. '룸살롱 여종업원을 때리고 수습 과정에서 조직폭력배를 동원해 입막음을 시도했다'는 추문에 휩싸이면서 방송3사 출연정지 연예인 명단에 올랐고 사실상 연예계에서 퇴출됐다.

방송계를 떠난 뒤에도 채무와 세금 체납 등 각종 금전 문제로 여러 차례 구설에 올랐다.

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2014년 10월 사업실패로 직원에게 월급과 퇴직금을 주지 않아 벌금형을 선고 받았고, 2015년엔 지인에게 빌린 2억 원을 갚지 않았다는 이유로 피소됐지만, 고소인이 고소를 취하하면서 사건이 마무리됐다.

2017년에는 전 소속사로부터 빌린 돈을 변제하지 않아 제기된 민사소송에서 패소했다. 또한 2억 원이 넘는 세금을 체납해 고액·상습 체납자 명단에 이름을 올린 이력도 있다.

보수 성향을 드러내며 정치 유튜브에 출연, 여러 정치적인 발언을 해 구설에 오르기도 했는데, 특히 2024년 12.3 계엄 이후 내란을 옹오해 논란을 일으켰다. 올해 3월엔 국민의힘 지방선거 광역의원 청년오디션의 심사위원으로 참여했다가 과거 여러 논란들이 재조명되며 심사위원으로 적합한 지 논란이 발생하기도 했다.

narusi@sportschosun.com