'리그 오브 레전드', 시즌3 액트2 공개…팀 전체 음성 채팅 도입한다

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라이엇 게임즈가 '리그 오브 레전드(LoL)'의 2026년 시즌3 액트2 업데이트 계획을 공개했다. '무작위 총력전: 아수라장'에는 음악을 소재로 한 콘텐츠가 추가되고, 기존 사전 구성 파티에 한정됐던 음성 채팅은 팀 전체로 확대된다.

라이엇 게임즈는 9일 시즌3 액트2의 주요 업데이트 내용을 발표했다. 가장 눈에 띄는 변화는 '팀 음성 채팅(Team Voice)'이다. 기존에는 사전에 구성한 파티원끼리만 음성으로 대화할 수 있었지만, 업데이트 이후에는 같은 팀에 속한 이용자 전체가 음성 채팅을 이용할 수 있게 된다.

다만 건전한 게임 환경을 위해 이용자의 명예 레벨에 따라 음성 채팅 사용 권한을 제한한다. 명예 레벨 3 미만인 이용자는 기준을 다시 충족할 때까지 팀원의 음성을 들을 수 있지만 직접 음성을 전달할 수는 없다.

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팀 음성 채팅은 10월 예정된 26.20 패치를 통해 북미와 오세아니아 지역에 우선 적용된다. 라이엇 게임즈는 해당 지역의 운영 결과를 바탕으로 한국을 포함한 다른 지역으로 확대하는 방안을 검토할 예정이다.

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5인 랭크에는 '전략적 드래프트'도 도입된다. 상대 팀이 랭크 게임에서 자주 선택하는 챔피언을 확인할 수 있는 기능으로, 상대의 플레이 성향을 파악해 챔피언 선택 전략을 세울 수 있도록 했다. '리그 오브 레전드: 클래식'은 이용자 피드백을 반영한 편의성 개선이 이뤄진다. 조명과 맵 텍스처를 개선하고 IP·XP 획득량을 높이며, 룬 페이지 2개를 추가로 제공한다. 룬 가격도 인하한다. 챔피언 업데이트 속도도 높인다. 클래식 버전에는 뽀삐, 갈리오, 피오라 등의 챔피언 업데이트가 순차적으로 적용될 예정이다.

'무작위 총력전: 아수라장'에는 음악을 테마로 한 새로운 시스템이 추가된다. 게임을 시작하면 하나의 음악 그룹이 등장해 게임에 다양한 변화를 만들어내며, 새로운 증강도 선보인다. 신규 증강으로는 적에게 벌집을 던지는 '벌이다!!!'와 징크스의 로켓에 올라타는 '떴다, 징크스' 등이 추가된다.

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2026년 시즌3 액트2 업데이트는 10월 말 적용될 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com