'리니지M', 신서버 2종·투사 리부트…'THE GOLDEN AGE' 업데이트

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엔씨의 MMORPG '리니지M'이 신서버 2종을 추가하고 오리지널 클래스 '투사'를 리부트하는 'THE GOLDEN AGE' 업데이트를 9일 진행했다.

이번 업데이트를 통해 리부트 월드에 신서버 '기란'과 '하이네'가 문을 열었다. 신서버 이용자를 위한 성장 지원 콘텐츠와 전용 이벤트도 함께 마련됐다.

신서버에서는 1인 특수 던전 '용의 계곡 탈환 작전'을 비롯해 최대 1000%의 경험치 보너스를 제공하는 '로엔그린의 특별 수련', 85레벨까지 성장 단계에 따라 보상을 지급하는 '데포로쥬의 성장 패스' 등을 이용할 수 있다. 특수 던전에서 획득한 재화를 활용하면 사전예약 보상으로 제공된 '아덴 기사단의 장비'를 영구적으로 사용할 수 있는 '기사단의 장비'로 업그레이드할 수 있다.

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오리지널 클래스 '투사'도 대폭 개편됐다. 신규 혈맹 유니크 스킬 '할파스'를 통해 '포우 슬레이어' 4타와 방어 관통, 실드 추가 대미지 효과를 확보할 수 있으며, '팬텀 체인 강화'를 통해 NPC를 광역으로 제압하는 능력도 추가됐다. 기존 스킬도 손질했다. '아우라키아'의 '이터널 브레스'를 발동시키는 '브레스 스턴'과 적을 연속 공격하는 '팬텀 체인' 등이 새롭게 구성됐다.

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캐릭터 성장과 플레이 편의성을 높이는 기능도 추가됐다. 용병 파견 스팟 '기란성'을 비롯해 파티 타겟 옵션과 우선순위 조정 기능, 성장 전용 HUD인 '성장 플로터'가 새롭게 적용된다. 엘릭서 아이템은 누적 적재와 일괄 복용이 가능해지고 최대 상승·하락 수치를 고려한 분배 기능도 지원한다.

서버 이전과 캐릭터 관리 관련 규제도 일부 완화한다. 서버 이전 시 혈맹 인원 제한을 완화하고 기존에 사용했던 캐릭터명을 다시 사용할 수 있도록 했으며, 캐릭터 삭제 시 적용되던 레벨 제한을 없애고 삭제 대기 시간도 줄였다.

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신서버 오픈을 기념한 이벤트도 진행된다. 10월 7일 오전 5시까지 열리는 '랭킹 이벤트'에서는 최고 레벨 달성, 전설 변신·마법인형·성물 획득 등의 기록에 따라 보상을 지급한다. 오는 23일 오전 5시까지 진행되는 '챌린지 이벤트'에서는 개인 및 혈맹 미션을 수행하면 영웅 등급 변신 카드, 퓨어 엘릭서, 적마 낚싯대 등을 얻을 수 있다.

업데이트 기념 'TJ 쿠폰' 7종도 제공한다. 이용자는 23일 정기점검 전까지 게임 내 상점에서 'TJ 쿠폰 선물 상자'를 아데나로 구매할 수 있다. 상자에서는 스페셜 마법인형 각성, 스페셜 변신 각성, 스페셜 성물 각성 쿠폰을 얻을 수 있다.

이밖에 '숨겨진 용들의 땅', '오림의 흔적 시즌 16', 'THE GOLDEN AGE' 버프 동상, 시즌패스 등 다양한 이벤트가 진행된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com