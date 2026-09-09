넥슨, '템빨: 오버기어드' 시네마틱 공개…연내 출시 예고

Advertisement

Advertisement

넥슨이 글로벌 인기 웹소설·웹툰 IP '템빨'을 기반으로 개발중인 MMORPG '템빨: 오버기어드(OVERGEARED)'의 시네마틱 티저 영상을 공개했다. 연내 출시를 목표로 개발 중인 가운데 오는 10월부터 게임의 주요 콘텐츠와 개발 현황을 순차적으로 공개할 예정이다.

넥슨은 9일 공식 유튜브 채널을 통해 40초 분량의 시네마틱 티저 영상을 선보였다. 영상은 게임의 핵심 요소인 무기 '검'의 시점에서 세계관을 보여주는 1인칭 연출을 활용했다. 주인공 캐릭터가 다양한 무기를 사용하는 동료들과 함께 거대 몬스터와 맞서는 장면을 담아, 장비를 중심으로 전개되는 대규모 전투를 암시했다.

'템빨: 오버기어드'는 그레이게임즈가 개발하고 넥슨이 퍼블리싱을 맡는다. 국내를 비롯해 대만, 홍콩, 마카오 지역에 PC와 모바일 크로스플랫폼으로 출시할 예정이다.

Advertisement

넥슨은 오는 10월부터 공식 티저 사이트와 유튜브 채널을 통해 게임의 개발 현황과 주요 콘텐츠를 공개한다. 현재 연내 출시를 목표로 개발 막바지 작업을 진행하고 있다.

Advertisement

원작 '템빨'은 카카오페이지에서 웹소설과 웹툰을 합쳐 13억 회 이상의 조회수를 기록한 IP다. 아시아 웹소설 플랫폼 우시아월드에서 인기를 얻었으며, 일본의 전자만화·소설 플랫폼 픽코마에서는 누적 '좋아요' 8528만을 기록했다. '픽코마 어워드 2023'에서도 수상작으로 선정됐다.

게임은 원작의 핵심 소재인 '장비'를 성장의 중심에 두고 MMORPG 특유의 캐릭터 육성과 대규모 경쟁 콘텐츠를 결합한다. 단순히 원작 이야기를 게임으로 옮기는 데 그치기보다 장비 획득과 성장 과정 자체를 핵심 플레이 경험으로 구성한 것이 특징이다.

Advertisement

Advertisement

이번 시네마틱 영상은 '템빨: 오버기어드'가 어떤 규모와 방향의 MMORPG를 준비하고 있는지를 처음으로 보여주는 콘텐츠다. 구체적인 게임 시스템과 실제 플레이 모습은 10월부터 순차적으로 공개될 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com