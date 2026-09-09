"자고 일어나면 광고"...황정음, 하이킥 전성기 '수십억' 인생역전한 사연

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 황정음이 통장 잔고가 500원에 불과했던 시절, '하이킥' 출연 이후 수십억 원의 수입을 얻으며 광고까지 휩쓸었던 전성기를 솔직하게 털어놨다.

9일 유튜브 채널 '황정음'에는 "줄리엔 강에게 운동&먹방 배운 날"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 황정음은 MBC '지붕뚫고 하이킥'(이하 '하이킥')을 함께 했던 줄리엔 강과 당시를 떠올리며 "나는 그때 26살이었다"라고 말했다.

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줄리엔 강은 "정음이는 그때 힘들어도 얼굴이 항상 밝았다"라고 하자, 황정음은 "당시 통장에 잔고 500원 있는데 '하이킥' 하면서 통장에 몇십억 원이 들어왔다"라고 솔직하게 털어놔 눈길을 끌었다.

그러면서도 황정음은 "근데 사실 돈 벌기 전에도 '하이킥'은 너무 좋았다"라면서 "좀 특별했다"라고 작품에 대한 애정을 드러냈다.

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황정음은 '하이킥'으로 광고를 휩쓸었던 당시도 떠올렸다. 그는 "'하이킥' 촬영하다가 라면 광고 찍으러 가고 했다"라면서 "극 중 먹방 덕에 광고를 많이 찍었다. 자고 일어나면 광고 찍고, 자고 일어나면 광고가 들어와 있었다"라고 떠올렸다. 이에 줄리엔 강은 "나는 하나 찍었다. 정음이가 광고 진짜 많이 찍었다"라고 하자, 황정음은 "진짜 많이 했다. 그때 매일매일 너무 축복 같고 감사했던 것 같다. 그때 생각하면 지금도 기분이 좋다"라고 웃었다.

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하지만 화려했던 전성기 이면에는 혹독한 촬영 현장도 있었다. 황정음은 '하이킥' 속 전설의 황정남 촬영 장면을 떠올리며 "당시 너무 힘들었다"라고 털어놨다.

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그는 "한겨울에 스프링클러를 맞았다. 다리도 밑에 목각 같은 걸로 연결해서 일어날 수가 없었다"라며 "'연기 계속 해야 되나' 생각이 들었다"라면서 명장면에 담긴 혹독했던 촬영 과정을 전했다.

또한 황정음은 '당시 연기 왜 그렇게 열정적으로 했냐'는 질문에 "먹고 살아야 했다. 그때부터는 생계였다"라고 털어놨다.

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anjee85@sportschosun.com