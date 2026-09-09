컴투스 '제우스: 오만의 신', 첫 PvP '콜로세움' 추가…경쟁 콘텐츠 확대

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컴투스의 MMORPG '제우스: 오만의 신'에 첫 PvP 콘텐츠가 추가됐다. 지난 8월 26일 출시된 이후 약 2주 만에 이용자 간 경쟁 콘텐츠를 선보이며 캐릭터 성장과 경쟁을 연결하는 콘텐츠를 확대했다.

컴투스는 에이버튼이 개발하고 자사가 서비스하는 '제우스: 오만의 신'에 PvP 콘텐츠 '콜로세움'을 9일 업데이트했다. '콜로세움'은 다양한 경쟁 콘텐츠를 제공하는 '오디세이아'에 추가된 콘텐츠다. 이용자의 캐릭터 외형과 능력을 반영한 '페르소나'를 활용해 다른 이용자와 대결하는 방식으로, 실시간으로 상대와 마주하는 대신 원하는 시간에 자신의 레벨에 맞는 상대를 골라 도전할 수 있다.

콜로세움에 입장하면 월드 내 이용자 5명이 대결 상대로 제시된다. 이 가운데 3명은 전투력과 레벨, 클래스 정보를 확인할 수 있다. 매시 정각부터 45분까지 상대를 변경할 수 있으며 하루 기본 3회까지 도전할 수 있다. 다이아를 사용하면 최대 6회까지 참여할 수 있다. 콜로세움은 시즌제로 운영된다. 시즌 종료 후 이용자의 경쟁 결과에 따라 순위가 결정되며 이에 따른 보상이 지급된다.

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이번 업데이트로 '제우스: 오만의 신'의 경쟁 콘텐츠도 한층 넓어졌다. 기존 '무한의 탑'과 '길드 레이드'에 이어 이용자 간 PvP가 추가되면서 캐릭터 성장 수준을 다른 이용자와 직접 비교할 수 있는 콘텐츠가 마련됐다. 특히 비실시간 방식으로 설계해 접속 시간이나 대전 상대에 대한 부담을 줄인 것이 특징이다.

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업데이트를 기념한 이벤트도 진행한다. 오는 30일 오전 5시까지 14일간 게임에 접속하면 골드와 축성 조각, 운명의 흐름 등 성장 아이템을 받을 수 있다. 또 23일 오전 5시까지는 콜로세움 참여 횟수에 따라 콜로세움 코인과 영약 선택 상자 등을 지급한다. 같은 기간 길드 후원과 '심연의 틈', 길드 레이드 참여 횟수에 따라 길드 코인과 빛바랜 선택 지령서 등을 제공하는 길드 이벤트도 진행한다.

'제우스: 오만의 신'은 그리스 신화를 재해석한 세계관과 8개 클래스를 기반으로 한 MMORPG다. 지난 8월 26일 서비스를 시작했으며, 컴투스는 이번 콜로세움을 시작으로 이용자들이 각자의 방식으로 경쟁할 수 있는 콘텐츠를 계속 추가할 계획이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com