'형부' 변요한-'처제' 효연 투샷에 ♥티파니 영 즉각 등판…남편 신작 홍보 내조까지

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 소녀시대 티파니 영이 남편 변요한과 효연의 만남에 누구보다 빠르게 반응했다. 웃음을 터뜨리는 동시에 남편의 신작 홍보까지 잊지 않는 '내조 댓글'로 눈길을 끌었다.

효연은 8일 자신의 SNS에 변요한과 함께 찍은 사진을 공개하며 "요한 오빠? 형? 님? 씨? 에이 그냥 요한 스키비디. 나한테 왜 그랬어?"라는 글을 남겼다.

이어 "일단 서로 뭐라고 부를지 합의부터 해요. 안 그럼 나 그냥 스키비디라고 부르고"라고 덧붙였다. 사진 속 두 사람 역시 범상치 않은 분위기였다. 효연은 변요한을 못마땅한 듯 바라보고 있고, 선글라스를 쓴 변요한은 턱을 괸 채 효연을 곁눈질하며 시작부터 티격태격 케미를 예고했다.

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여기에 가장 먼저 시선을 사로잡은 건 다름 아닌 변요한의 아내 티파니 영의 댓글이었다. 티파니 영은 해당 게시물에 "omg .. 벌써웃겨 ... 추석엔 타짜4 입니다"라는 댓글을 남겼다. 남편과 절친한 소녀시대 멤버의 조합에 웃음을 터뜨리면서도, 오는 23일 개봉하는 변요한 주연 영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 홍보까지 야무지게 챙긴 것.

특히 변요한은 티파니 영과 결혼하면서 소녀시대 멤버들의 '형부'가 된 상황. 티파니 영은 앞서 방송에서 "남편은 멤버들을 '처제'라고 부르고 멤버들은 남편을 '형부'라고 부른다"고 밝힌 바 있다. 변요한이 효연·유리·수영의 '효리수' 콘텐츠를 보고 "난 처제들이 어디까지 갈지 궁금해"라고 했다는 일화도 전했다.

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더욱이 티파니 영 역시 앞서 '효연의 레벨업'에 출연해 남편의 작품을 적극 홍보했다. 당시에도 "추석엔 '타짜4'"라며 '홍보 요정'을 자처했던 만큼, 이번에는 남편이 직접 효연의 채널에 출격하면서 묘한 연결고리가 완성됐다.

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변요한은 9일 오후 6시 공개되는 유튜브 채널 '효연의 레벨업'의 '가짜 김효연'에 출연한다. 보드게임을 두고 효연과 맞붙으며 작품 속 캐릭터에 빙의한 듯한 티격태격 호흡을 선보일 예정이다.

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변요한과 티파니 영은 2024년 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌'을 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 지난 2월 27일 혼인신고를 하고 법적 부부가 됐다.

olzllovely@sportschosun.com