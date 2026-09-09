연예기사 띄우고 30억 부당이익...중소 기획사 대표-기자 등 수사

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[스포츠조선 조민정 기자] 상장 중소형 연예기획사 대표가 현직 기자들을 끌어들여 주식 선행매매로 30억원대 부당이득을 챙겼다는 혐의로 금융당국의 수사를 받고 있다.

9일 금융당국에 따르면 금융감독원 자본시장특별사법경찰은 이날 오전 선행매매 혐의를 받는 모 경제 전문지 소속 금감원 출입기자 A씨의 자택과 기자실 등을 압수수색했다. A씨가 머물던 지방 휴가지에서도 휴대전화를 확보한 것으로 전해졌다.

특사경은 코스닥에 상장된 한 중소형 연예기획사 대표와 유사투자자문업자 등이 A씨를 비롯한 현직 기자 4명을 범행에 끌어들인 것으로 의심하고 있다.

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이들은 특정 기업에 관한 호재성 '특징주' 기사가 보도되기 전 해당 종목을 미리 매수한 뒤 보도로 매수세가 몰려 주가가 오르면 주식을 매도하는 이른바 선행매매 수법을 사용한 혐의를 받는다.

특징주 기사는 주가가 급등하거나 시장의 관심을 받는 종목과 그 배경을 소개하는 형식이다. 수사당국은 일당이 기사의 영향력을 이용해 투자자들의 매수를 유도하고 시세 차익을 챙겼는지 들여다보고 있다.

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현재까지 이들이 관여한 것으로 의심되는 종목은 약 300개, 추정 부당이득은 30억원대에 달하는 것으로 알려졌다.

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특사경은 A씨가 소속된 언론사와 연예기획사 및 관련자들의 자택 등을 대상으로 자료 확보에 나서는 등 수사 범위를 넓히고 있다. 압수물 분석을 통해 기사 작성 및 보도 과정과 주식 매매 시점, 관련자 사이의 자금 흐름 등을 확인할 것으로 보인다.

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금감원 특사경은 지난해 11월 특징주 기사를 이용해 선행매매를 한 혐의로 전직 기자와 증권사 출신 전업투자자를 검찰에 송치했다. 올해 6월에도 공인회계사와 전·현직 기자가 연루된 사건 및 현직 기자 단독 사건 등 2건을 추가로 검찰에 넘겼다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com