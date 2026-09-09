문가영, 가녀린 등라인 뒤 ‘시조새 타투’…청순 섹시란 이런 것

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 문가영이 동화 속 공주를 연상시키는 드레스 자태와 반전 타투를 동시에 공개했다.

문가영은 9일 자신의 SNS에 "the end of the summer(여름의 끝)"라는 글과 함께 해외 일정을 소화하며 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 문가영은 산과 호수가 펼쳐진 이국적인 풍경을 배경으로 포즈를 취했다. 은은한 핑크빛 튜브톱 롱 드레스를 입은 그는 가녀린 어깨와 목선을 드러내며 우아한 분위기를 완성했다.

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나뭇잎을 연상시키는 화려한 목걸이와 귀걸이도 시선을 끌었다. 단정하게 올린 헤어스타일과 섬세한 주얼리, 부드러운 색감의 드레스가 어우러지면서 마치 동화 속 공주 같은 비주얼을 자아냈다.

다른 컷에서 문가영의 반전 매력이 드러났다. 깊게 파인 드레스 뒤로 오른쪽 날개뼈 부근에 새겨진 시조새 타투가 고스란히 포착된 것. 청순하고 우아한 스타일링과 개성 넘치는 타투가 묘한 대비를 이루며 시선을 사로잡았다. 또 다른 사진에는 문가영이 거울을 바라보며 립 메이크업을 점검하는 모습과 스태프들과 촬영 콘셉트를 의논하는 순간이 담겼다. 디저트가 놓인 테이블 앞에서 장난스러운 미소를 짓는 모습에서는 무대 밖 편안한 매력도 엿볼 수 있었다.

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문가영의 등 타투에는 스토리가 있다. 과거 인터뷰에서 문가영은 어머니가 자신을 임신했을 당시 보석이 가득한 시조새가 등장하는 태몽을 꿨다며 이를 예쁘게 디자인해 몸에 새겼다고 직접 설명한 바 있다. 문가영이 등이 드러나는 의상을 입을 때마다 해당 타투 역시 꾸준히 화제를 모았다.

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온라인에서는 "타투까지 소화하는 여신", "이렇게 과감한 문가영은 처음 본다", "분위기가 확 달라졌다" 등 그의 반전 매력에 주목하는 반응이 이어졌다.

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한편 문가영은 새 드라마 '서라벌 나이프' 출연을 검토하고 있다. 소속사 판타지오는 지난 8일 해당 작품에 대해 "검토 중인 작품"이라는 입장을 밝혔다.

'서라벌 나이프'는 '별에서 온 그대'와 '폭군의 셰프' 등을 연출한 장태유 감독의 신작으로 요리를 소재로 한 로맨스 드라마로 알려졌다. 차은우 역시 출연을 검토 중이어서 두 배우가 2020년 방송된 '여신강림' 이후 다시 호흡을 맞출지 관심이 쏠리고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com