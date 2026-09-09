이지혜, 배 드러낸 과감 크로톱...디즈니 크루즈 앞두고 '재스민 공주' 변신

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[스포츠조선 김준석 기자] 이지혜가 디즈니 크루즈 여행을 앞두고 과감한 '재스민 공주'로 변신했다.

이지혜는 9일 자신의 SNS에 "디즈니 크루즈 준비 중"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에서 이지혜는 디즈니 애니메이션 '알라딘' 속 재스민 공주를 연상시키는 청록색 의상을 입고 포즈를 취하고 있다.

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어깨와 배가 드러나는 크롭톱에 하늘거리는 치마, 화려한 장식까지 더해 캐릭터의 분위기를 그대로 살렸다.

특히 이지혜는 허리와 복부를 과감하게 드러낸 의상도 거리낌 없이 소화했다.

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양팔을 벌린 채 능청스러운 표정을 지으며 디즈니 크루즈 여행을 향한 설렘을 온몸으로 표현해 웃음을 자아냈다.

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그의 뒤에는 드레스를 입은 딸이 자리했다. 엄마의 화려한 변신을 지켜보며 환하게 웃는 모습에서 모녀의 유쾌한 분위기가 고스란히 전해졌다.

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여행에 앞서 캐릭터 의상까지 맞춰 준비하는 두 사람의 모습도 눈길을 끌었다.

이지혜는 평소에도 남편 문재완, 두 딸과 함께하는 일상을 SNS와 유튜브를 통해 공개하고 있다.

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이번에는 디즈니 크루즈를 앞두고 남다른 준비 과정을 선보이며 본격적으로 떠날 가족 여행에 대한 기대감을 높였다.

narusi@sportschosun.com