120kg 신기루, '마운자로' 안 하는 이유…"1달 배달비만 3-4백, 낙 없을 것 같아"

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[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 신기루가 비만치료제인 마운자로를 하지 않는 이유를 솔직하게 털어놨다.

9일 유튜브 채널 '박준면의 낯가림'에는 "사람이 두 명인데 김밥을 몇 줄을 싸는 거야"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 신기루는 박준면이 비만치료제인 마운자로에 대한 이야기를 꺼내자 "나한테도 왜 안 하냐고 물어보는 사람이 되게 많다"고 털어놨다.

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하지만 그는 마운자로를 하지 않는 이유에 대해 "낙이 너무 없을 것 같다"고 말했다. 신기루는 "유일하게 일하고 스트레스 푸는 게 끝나고 '뭐 먹지?' 생각하는 거다"라며 음식이 자신에게 단순한 식사를 넘어 하루의 즐거움이자 스트레스를 해소하는 방법이라고 밝혔다.

앞서 신기루는 여러 방송을 통해 "고등학교 졸업하고 20대 되자마자 100kg이 됐고, 40대에는 120kg이 됐다"고 솔직히 털어놓은 바 있다.

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또한 신기루는 박준면을 도와 음식을 준비하며 "나는 음식을 평생 안 했다. 해 먹는 걸 안 좋아한다. 사 먹는 걸 좋아한다"라고 솔직하게 털어놨다. 이어 "시켜 먹는 것도 안 좋아한다. 식당에서 먹는 걸 좋아한다. 시켜 먹으면 음식을 바로바로 안 먹으니까 맛이 없더라"면서 "그런 거 치고는 배달비로 한 달에 3-400백만 원은 쓴다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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이어 신기루는 자신의 식사량에 대해서는 "많이 먹지 않는다. 김밥 한 줄, 라면도 하나 못 먹는다. 밥도 한 공기 못 먹는다"라면서 "김밥 반 줄, 샌드위치 반 개, 라면 반 개, 베이글 반 개는 먹을 수 있다. 한 음식을 못 먹는다"라고 해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com