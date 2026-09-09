[SC인터뷰]"삼촌 이동욱에 키스신 자랑"…총칼 내려놓은 김혜준, '최애의 사원'으로 '로코 성덕' 됐다(종합)

김혜준. 사진제공=매니지먼트mmm

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[스포츠조선 정빛 기자] 폭탄이면 끝났을 일을, 이번에는 사랑으로 풀었다. 장르물에서 치열한 생존전을 벌여온 김혜준이 처음 핑크빛 사랑에 뛰어들더니, 마침내 꿈꿔왔던 '로코 성덕'이 됐다.

'최애의 사원' 김혜준 스틸컷. 사진제공=tvN

9일 종영한 tvN 월화드라마 '최애의 사원'은 최애를 만나기 위해 최애가 있는 회사에 입사한 신입사원 남다름(김혜준)이 대표 강하기(강훈)와 얽히며 사랑과 자신의 꿈을 찾아가는 로맨틱 코미디(로코)다.

김혜준은 극 중 오랜 시간 좋아해 온 이찬(차우민)을 만나기 위해 아펠로에 입사한 신입사원 남다름을 연기했다. 그간 '킹덤', '구경이', '킬러들의 쇼핑몰' 등 장르물에서 강렬한 캐릭터를 주로 맡아온 김혜준에게는 첫 로코이기도 했다.

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특히 비슷한 시기 공개된 디즈니+ '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에서는 킬러들의 세계 한가운데 뛰어든 정지안으로 활약했던 만큼, 남다름과 정지안은 같은 배우라고 믿기 어려울 정도로 상반된 캐릭터였다.

"생활 연기가 확실히 어렵더라. 장르물은 명확한 감정이 많은데 오히려 생활 연기에서는 더 잣대가 높다고 생각한다. 그래서 조금 더 신경을 썼던 것 같다. '이렇게 하면 과해 보이지 않을까' 생각하다가도 어느 부분에서는 좀 더 과하게 해서 판타지적인 것을 실현해야겠다는 생각도 했다. 그 밸런스를 잘 맞춰야 했다."

'최애의 사원' 김혜준 스틸컷. 사진제공=tvN

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공교롭게도 이번 작품에는 '킬러들의 쇼핑몰'을 함께했던 스태프들도 있었다. 정지안과 남다름의 극명한 차이는 현장에서도 농담거리가 됐다.

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김혜준은 "다름이가 힘들어할 때 스태프분들이 '지안이었으면 벌써 폭탄으로 끝냈을 텐데'라고 농담하시기도 했다"며 웃었다.

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'킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 촬영을 마치자마자 '최애의 사원'에 합류한 만큼, 정지안에서 남다름으로 빠르게 분위기를 바꾸는 것도 필요했다.

"텐션을 높이려고 밝은 노래를 들으려 했다. 현장에서도 고되면 텐션이 떨어질 때가 있는데, 그럴 때 박수를 치곤 했다. 자존감을 올리는 박수법 같은 걸 했다. 2000년대 초반 노래도 듣고 소녀시대의 '다시 만난 세계'도 많이 들었다. 요즘에는 매니저님이 꼭 '프리티 걸'을 틀어준다. 예전에는 카라 선배님들 노래였는데 이제는 리센느의 노래다. '프리티 걸'을 들으면 자신감이 커지지 않느냐. 화장할 때 블랙핑크 노래를 들으면 자신감이 커지는 것처럼. (웃음)"

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'최애의 사원' 김혜준 스틸컷. 사진제공=tvN

남다름을 위해 외적인 이미지도 달라졌다. 김혜준은 "헤어스타일은 원작 다름이의 물결펌을 따라 하려고 했고, 산뜻하게 보이기 위해 밝은 컬러로 하려고 했다. 제가 했던 헤어 컬러 중 가장 밝은 색이었다"고 설명했다.

이어 "주변에서 평소 성격이 다름이와 비슷하다는 이야기를 들었다. 그래서 '내가 가지고 있는 귀여움을 극대화해서 보여주자', '부끄러워하지 말고 과감하게 하자'고 생각했다"고 말했다.

'최애의 사원' 김혜준 스틸컷. 사진제공=tvN

첫 로코인 만큼 강훈과 만들어간 로맨스도 새로운 경험이었다. 김혜준은 "상대 배우가 저를 바라보는 시선을 화면으로 보니까 재미있더라"고 말했다.

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특히 "강훈 씨가 '네가 백번 귀엽고 사랑스러운 것보다 그걸 귀엽게 보는 남자 주인공의 눈빛이 중요하다'고 했다. 실제로 그런 눈빛으로 봐주려고 연기했다"고 고마워했다.

침대 장면에는 "부끄럽기도 했지만, 화면에서는 말랑말랑하고 잔잔하게 잘 편집돼 새로운 느낌이었다"고 했다.

극 중 삼각관계와 달리 현장에서는 강훈과 차우민의 '브로맨스'가 뜨거웠다. 김혜준은 "둘이 굉장히 잘 지내서 오히려 제가 '왜 둘이 놀아?'라며 질투했다"고 웃었다.

김혜준. 사진제공=매니지먼트mmm

김혜준이 그동안 자신의 강점으로 꼽아온 '평범함'도 이번에는 전혀 다른 방식으로 쓰였다. 장르물에서는 평범한 얼굴에서 예상하지 못한 강렬함을 꺼냈다면, 로코에서는 누구나 공감할 수 있는 친근함 자체가 무기가 된 것.

"저의 일상적이고 평범한 모습이 누구나 공감할 수 있는 지점이 될 것 같다. '나와 비슷한 여자인데'라는 마음으로 볼 수 있을 것 같다. 사랑스러운 모습, 평소 제 일상을 보여줄 수 있어서 좋았다."

'최애의 사원' 김혜준 스틸컷. 사진제공=tvN

남다름의 '덕질'에도 경험이 들어갔다. 여중, 여고 시절 아이돌 노래를 즐겨 들었다는 김혜준은 "저도 최애가 너무 많았다. 장기자랑에서 소녀시대 춤을 췄는데, 킬링파트를 잡기 위해 노력했다"고 웃었다.

배우가 된 지금도 스타를 보면 신기한 마음은 여전하다. 2019년 청룡영화상에서 이영애를 보고 놀랐다는 김혜준은 "'도깨비'를 보면서 자라서 이동욱 선배님도 신기했다. 아직도 차려입고 나오면 '삼촌 멋있다. 연예인이다'라고 생각한다"고 했다.

그런 '삼촌'에게 첫 로코의 키스신도 자랑했다고. 김혜준은 "'저 어제 키스신 찍고 왔어요'라고 자랑했다. 이제는 선배님도 내성이 생기지 않았을까. 애써 안 들으려고 하기도 했다"고 너스레를 떨었다.

"댓글에도 '삼촌이 보고 있다', '지안아 여기서 뭐 하니?'라는 반응이 있더라. 너무 재밌었다."

남다름을 연기하며 팬들의 마음도 새삼 느꼈다. 김혜준은 "목적 없이 무언가를 좋아하는 것만큼 순수하고 에너지가 많이 드는 일이 없는데 팬분들은 그걸 기꺼이 해주신다"며 "대가 없이 좋아하는 마음이 얼마나 소중하고 고마운지 더 느꼈다"고 전했다.

'최애의 사원' 김혜준 스틸컷. 사진제공=tvN

이처럼 '최애'를 향한 순수한 마음에서 출발한 이야기는 점차 사랑을 넘어, 꿈으로 향한다. 제목 역시 회차를 거듭할 수록, 점점 다르게 해석된다. 처음에는 최애 이찬이 있는 회사에 입사한 '최애의 사원'이었다면, 강하기와 사랑에 빠지면서는 대표의 '최애 사원'이 됐다. 마지막에는 남다름이 일과 꿈을 선택하면서 결국 자기 인생에서 진짜 '최애'를 찾아냈다.

김혜준은 "다름이의 사랑 이야기를 넘어서 다름이가 다름이를 찾아가면서 본인의 일과 꿈을 찾아가는 이야기라고 생각한다"고 짚었다.

김혜준. 사진제공=매니지먼트mmm

극 중 남다름이 자신의 진짜 '최애'를 찾아갔듯, 김혜준 역시 배우로서 새로운 '최애'를 만났다. 총과 칼이 난무하던 장르물을 벗어나 핑크빛 로코에서 일상의 설렘을 들여다본 시간. 첫 도전의 막을 내린 지금, 오랫동안 품어온 갈증을 해소한 것을 넘어 "또 하고 싶다"는 기분 좋은 욕심까지 생겼다.

"많은 분이 좋아해 주셨던 것 같고, 좋은 기사도 많이 봤어요. 누군가에게 그런 말을 들을 수 있다는 것 자체가 큰 자신감이 됐고, 다음을 할 수 있는 자양분이자 원동력이 됐죠. '최애의 사원'을 통해 '성덕'이 됐냐고요? 로코물에 제대로 '입덕'한 거죠! 그 첫걸음을 내디뎠다는 것 자체가 제겐 이미 성덕이에요. 사실 어떨 때는 장르물이 하고 싶다가도, 또 어떨 때는 이런 말랑말랑한 걸 하고 싶어요. 더 다양한 걸 해보고 싶죠. 핑크빛 사랑도 더 해보고 싶고, '다음엔 진짜 더 잘해야지' 하는 욕심도 생겨요. 하하"

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com