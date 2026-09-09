'44세 임신' 팀♥김보라, 수영복 입고 과감 D라인..푸켓 태교여행 포착

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 팀의 아내 김보라가 태국 푸켓으로 태교 여행을 떠난 근황을 공개했다.

김보라는 9일 자신의 SNS에 태국 푸켓에서의 여행 사진과 영상을 공개했다.

공개된 사진 속 김보라는 수영장이 딸린 객실에서 아들과 여유로운 시간을 보내고 있다. 김보라는 아들에게 "수영은 하루 종일 하자"며 행복한 시간을 만끽했다.

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물 위에 차려진 플로팅 브렉퍼스트도 즐겼다. 김보라는 "이번 여행은 SNS 스토리 터질 예정이다. 44살 늙은 임산부와 같이 여행한다고 생각해요 우리"라고 너스레를 떨며 여행에 대한 설렘을 드러냈다.

특히 김보라는 수영장에서 팀, 아들과 함께 찍은 사진도 공개했다. 그는 "우리 셋이 함께하는 마지막 나의 생일. 호르몬 들어가라, 눈물 눈치 챙겨라"라는 글을 남기며 둘째 출산을 앞둔 특별한 소감을 전했다.

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사진 속 김보라는 수영복 차림으로 선명한 D라인을 드러내 눈길을 끌었다. 44세의 나이에도 건강하고 여유로운 임산부의 모습으로 태교 여행을 즐기는 모습이다.

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한편 팀은 지난 2021년 김보라와 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다. 최근 김보라는 44세의 나이에 자연임신으로 둘째를 맞이하게 됐다고 밝혀 많은 축하를 받았다.

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jyn2011@sportschosun.com