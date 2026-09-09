‘신세계 외손녀’ 애니, 재태크 수업서 입 꾹…“가정교육 잘 받은 티” 반응

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[스포츠조선 조민정 기자] 신세계가(家) 외손녀이자 혼성그룹 올데이 프로젝트 멤버인 애니가 재테크 수업에서 뜻밖의 '침묵'으로 존재감을 드러냈다. 평소 자체 콘텐츠에서 활발하게 대화를 나누던 애니가 주식과 자산 이야기가 오가는 동안 유독 말을 아끼자 누리꾼들은 "때와 장소를 구분할 줄 아는 영리한 태도"라는 반응을 보였다.

지난 7일 올데이 프로젝트 공식 유튜브 채널에는 'LEARNING CREW-재테크'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 애니를 비롯해 타잔, 베일리, 우찬, 영서가 경제 유튜버 슈카에게 주식과 투자에 관한 기초 강의를 듣는 모습이 담겼다.

슈카가 주식 투자 경험을 묻자 우찬은 "살짝만 해봤다"고 답했다. 공개된 장면 속 애니는 검은색 후드 차림으로 멤버 옆에 앉아 조용히 설명을 듣고 있다. 테이블 위에 놓인 메모지와 자료를 바라보거나 멤버들의 답변에 시선을 보내면서도 적극적으로 대화에 끼어들지는 않았다.

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반면 다른 멤버들은 각자의 투자관과 소비 성향을 거침없이 털어놨다. 타잔은 주식 대신 포켓몬 카드를 모은다고 밝히며 "30년 역사가 있고 아이들은 항상 포켓몬을 좋아하니 주식보다 안정적일 수 있다"는 독특한 논리를 펼쳤다. 또한 현재의 시간을 돈과 바꿀 수 없다며 지금 소비하는 것을 좋아한다고 설명했다.

우찬은 돈이 생기면 빠른 자동차를 사고 싶다고 밝혔고, 베일리는 슈카에게 주식 투자 후 후회한 경험이 있는지 물었다. 슈카는 후회한 적이 많다며 투자 과정에서 좌절을 겪는 사람들도 적지 않다고 현실적인 조언을 건넸다.

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애니가 침묵을 깬 순간은 미국 복권 '파워볼' 이야기가 등장했을 때였다. 당첨금이 약 2조8000억원에 달한다는 설명에 멤버들이 놀라움을 감추지 못한 가운데 우찬은 복권 당첨자의 끝이 좋지 않은 경우가 많다고 말했다.

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이를 듣던 애니는 "2조8000억원이면 끝이 안 좋지 않을 것 같은데"라고 조심스럽게 의견을 냈다. 슈카 역시 연 3% 이자만 계산해도 한 달에 약 70억원이 발생한다며 "그 정도면 다 쓰기가 어렵다"고 애니의 말에 공감했다. 수업을 마친 멤버들은 즉석복권에도 도전했고, 애니는 4000원에 당첨되는 소소한 행운을 누렸다.

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영상 공개 이후 온라인에서는 강의 내용보다 애니가 보여준 신중한 태도가 화제를 모았다. 일부 누리꾼들은 "말해야 할 때와 하지 말아야 할 때를 구분하는 것 같다", "가정교육을 잘 받은 티가 난다", "평소에는 말이 많은데 이번에는 계속 침묵을 지키는 모습이 흥미롭다" 등의 반응을 보였다.

애니의 배경을 고려하면 재테크와 자산을 주제로 한 발언이 자칫 불필요한 논란이나 확대해석으로 이어질 수 있어 스스로 말을 아낀 것 같다는 분석도 나왔다. 누리꾼들은 "무슨 말을 해도 '너는 배경이 다르지 않느냐'는 반응이 나올 수 있는 상황", "자신의 발언이 기사화되거나 가족과 그룹에 영향을 미칠 가능성까지 생각한 것 같다"며 애니의 태도를 긍정적으로 평가했다. 한편으로는 "다들 조용하다가 2조8000억원 이야기가 나오자 눈빛이 갑자기 반짝이는 모습이 웃겼다", "재벌 3세에게 슈카가 재테크를 가르치는 구도 자체가 재미있다"는 유쾌한 반응도 이어졌다.

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애니는 이명희 신세계그룹 총괄회장의 외손녀이자 정유경 신세계 회장의 장녀로 알려져 있다. 지난 5월 미국 컬럼비아대학교에서 미술사학과 시각예술을 전공하고 졸업했다. 지난해 6월 올데이 프로젝트 멤버로 가요계에 정식 데뷔했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com