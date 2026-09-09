'타짜4' 노재원 "변요한 선배, 연기할 때 부러워서 질투났다"

9일 용산CGV에서 열린 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'의 언론시사회. 변요한과 노재원이 포즈를 취하고 있다. 용산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.09/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 노재원이 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'를 통해 변요한과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

노재원은 9일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 언론·배급 시사회에서 "변요한 선배와 호흡이란 생각이 안 들 정도로 진짜 같았다"라고 했다.

23일 개봉하는 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4')는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화로, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다.

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노재원은 포커에 있어선 타고난 천재 플레이어지만, 장태영과의 경쟁에서 늘 뒤처지는 박태영을 연기했다. 그는 변요한을 향해 "변요한 선배는 장태영 그 자체였다. 촬영 시작 전부터 시작해서 리허설할 때, 카메라 앞에 있을 때 모든 모습이 장태영 같아서 부러웠고 시기질투를 했다(웃음). 참 후배로서 복 받았던 것 같다. 아직도 선배의 핸드폰 번호가 '장태'라고 저장돼 있다"고 각별함을 드러냈다.

이를 들은 변요한은 "노재원 씨는 현장에서 '박태' 그 자체였다. 너무나 사랑스럽고, 때론 미웠고 미우나 고우나 친구였던 건 확실하다. 제가 작품 수가 많이 있지만 노재원 씨를 보면서 배우고 영감을 받았다. 또 '장태'로서 자극을 더 받아서 나아갈 수 있었던 시간이었다"고 화답했다. 노재원도 "선배와 호흡이라는 생각이 안 들 정도로 진짜 같았다"며 "감사한 시간이었다"고 웃으며 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com