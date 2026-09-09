"또 올게, 아들"...故전경철 작가, 생전 아끼던 子 곁에서 '수목장' 영면

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[스포츠조선 이지현 기자] 중증 자폐 아들을 20년 넘게 홀로 키워온 '피터팬 아빠' 고(故) 전경철 작가가 생전 그토록 사랑했던 아들을 바라볼 수 있는 나무 아래에 잠들었다.

전 작가의 에세이 '안녕, 피터팬'을 출간한 이야기장수 이연실 대표는 8일 SNS를 통해 "어제 전경철 작가님을 보내드리고 돌아왔다"며 고인의 마지막 길을 전했다.

이 대표는 "그토록 그리워했던 피터팬 아들이 살아가고 노는 모습 보시라고 아드님 전제원님이 잘 보이는 양지바른 나무 아래 수목장을 했다"고 밝혔다.

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이어 MBC '실화탐사대'에서 전 작가가 아들에게 남겼던 "또 봐…아들, 또 올게"라는 인사를 떠올리며 "다시 돌아와 이제 피터팬 아들이 땅을 딛고 걷는 소리, 공 차는 소리, 숨소리…나무 아래서 모두 들으시겠지요"라고 애도했다.

고인이 좋아했던 음식도 마지막 길에 함께했다. 이 대표는 생전 전 작가가 좋아했던 티라미수 케이크와 투병 중에도 유일하게 먹을 수 있었다는 자두, 아픈 뒤로는 마시지 못했던 소주를 올렸다고 전했다. 이후 고인의 유해 일부는 부모가 잠들어 있는 충남 공주의 소나무에도 안치됐다.

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이 대표는 전 작가가 방송과 책을 통해 보여준 모습과 달리 평소에는 유쾌하고 용감한 사람이었다고 회상했다. 시한부 선고를 받고도 사람들 앞에서는 좀처럼 아픈 모습을 보이려 하지 않았다고 한다.

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전 작가는 생전 이 대표에게 "저는 사람들 앞에서 아픈 티 못 내요. 네버랜드 마을 세울 수 있게 제발 도와달라고, 기적을 일으켜달라고 사람들한테 호소하는 놈이 곧 죽을 사람처럼 어떻게 그래요? 곧 죽을 사람한테 누가 도움을 주겠어요?"라고 말했다.

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자신의 아들이 살아갈 곳을 찾은 뒤에도 그의 걱정은 다른 장애인 가족들을 향했다. 전 작가는 방송과 인터뷰, 북토크 등에서 전국 1000여 개 시설로부터 거절당했던 시간을 떠올리며 여러 차례 눈물을 보였다고 한다.

이 대표는 "내 아들은 살 곳을 찾았지만, 천 개의 시설로부터 거절당해 돌아나오던 피터팬 아빠와 피터팬처럼 지금도 살 곳과 살길을 찾지 못해 울고 있는 장애인 가족들이 있을 거라고, 그때의 설움과 아픔을 잊을 수 없다고 했다"고 전했다.

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전 작가가 마지막까지 이루고 싶었던 꿈은 중증장애인이 부모가 세상을 떠난 뒤에도 존엄하게 살아갈 수 있는 공동체를 만드는 것이었다. 이를 위해 '피터팬재단'과 '네버랜드 마을' 설립을 추진했다.

주변의 우려와 만류에도 전 작가는 자신의 꿈을 포기하지 않았다. 이 대표에 따르면 그는 "하지만…너무 아름다운 꿈 아닌가요?"라며 환하게 웃곤 했다.

전 작가가 세상을 떠나면서 미처 완성하지 못한 이야기는 책으로 이어진다. 이 대표는 "네 권의 책은 만들어놓고 가고 싶다 하셔서 그럴 수 있을 거라 믿었는데, 그러지 못해 자꾸 눈물이 난다"며 "전경철 작가님께서 남겨두신 유고는 내달 출간하겠다"고 밝혔다. 고인의 뜻에 따라 유고 인세 수익 역시 전액 피터팬재단에 전달될 예정이다.

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그러면서 "전경철 작가님은 돌아가셨지만 우리들이, 피터팬의 사람들이 지켜내고 이뤄가게 해달라고 썼다"며 "저도 제 역할을 기필코 해내겠다"고 다짐했다.

전경철 작가는 간암 투병 끝에 지난 6일 63세를 일기로 세상을 떠났다. 그는 정신연령이 2~3세 수준에 머물러 있는 중증 자폐 아들을 20년 넘게 홀로 키워왔다.

지난해 4월 6개월 시한부 선고를 받은 뒤에는 자신이 세상을 떠난 후 홀로 남겨질 아들의 거처를 마련하기 위해 전국 1000여 곳의 시설에 문을 두드렸지만 거절당했다. 이 사연은 '안녕, 피터팬'과 MBC '실화탐사대', tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 등을 통해 알려졌고, 이후 도움의 손길이 이어지면서 아들은 충북의 한 발달장애인 자립 시설에 새로운 보금자리를 마련했다.

아들이 살아갈 곳을 찾고도 다른 장애인 가족들을 위해 '네버랜드'를 꿈꿨던 전 작가. 그는 이제 자신이 가장 보고 싶어 했던 아들이 뛰노는 모습을 바라볼 수 있는 나무 아래에서 영면에 들었다.

olzllovely@sportschosun.com