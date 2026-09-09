이윤지 두 딸, 갈수록 '♥치과의사 父' 판박이.."아기 돼지 삼형제"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이윤지의 남편 정한울이 두 딸과 함께한 주말 나들이 근황을 공개했다.

정한울은 9일 자신의 SNS에 "깔맞춤 아기 돼지 삼형제. 즐거웠던 주말 나들이"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 정한울은 첫째, 둘째 딸과 스트라이프 티셔츠를 맞춰 입고 다정하게 인증샷을 남기고 있다. 아빠와 똑같은 옷을 맞춰 입은 두 딸의 모습이 귀여움을 자아내는 가운데, 갈수록 아빠를 닮아가는 두 딸의 외모도 눈길을 끈다.

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이어 온 가족이 함께 찍은 사진도 공개됐다. 정한울과 이윤지, 두 딸은 나란히 카메라를 바라보며 화목한 분위기를 자아냈다. 주말 나들이를 함께 즐기는 가족의 모습에서 훈훈한 가족애가 고스란히 느껴진다.

한편 이윤지는 2014년 치과의사 정한울과 결혼해 슬하에 2015년 생 큰딸 라니 양, 2020년 생 둘째 딸 소울 양을 두고 있다. 이들 가족은 과거 SBS '동상이몽2-너는 내 운명' 등에 출연해 가족 일상을 공개한 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com