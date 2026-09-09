'타짜4' 변요한, 19금 베드신 소화…"체중 10㎏ 감량, 촬영 끝날 때까지 금주"

9일 용산CGV에서 열린 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'의 언론시사회. 변요한이 포즈를 취하고 있다. 용산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.09/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 변요한이 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'를 위해 다이어트를 했다고 밝혔다.

변요한은 9일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 언론·배급 시사회에서 "작품을 위해 10㎏ 이상 감량했다"며 "촬영이 끝날 때까진 금주했다"라고 했다.

23일 개봉하는 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4')는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화로, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다.

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변요한은 본능적으로 돈을 몰고 다니는 타고난 꾼 장태영 역을 맡았다. 작품을 위해 외국어 대사를 준비한 그는 "글로벌판이라 영어를 해야 했는데, 저희 현장에 조셉 선생님이 계셨다. 외국어 대사를 통해 장태영의 성장을 보여주고 싶었고, 성격에 맞게 너무 유창하게 하는 것보단 투박하지만 에너지를 밀고 가는 형식으로 했다"고 전했다.

또 극 중 베드신을 언급하며 "감독님이 다이어트를 하라고 숙제를 주셨다. 당시 제 몸무게가 80㎏가 넘어서 10㎏이상 감량했고, 그 이후로부턴 체중을 재진 않았다. 웨이트와 유산소 운동, 식단까지 병행하면서 부단히 노력했다"며 "촬영이 끝날 때까진 금주했다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com