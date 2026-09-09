‘윤종신♥전미라 딸’ 라임·라오, 부모 피지컬-음악성 그대로 받았네…즉석 듀엣 포착

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 윤종신과 전 테니스 선수 전미라의 두 딸 라임·라오가 즉석 듀엣 무대를 펼치며 남다른 음악 DNA를 자랑했다.

전미라는 최근 자신의 SNS에 "어쿠스틱 기타가 아닌 전자기타와 진짜 마이크가 아닌 노래방 마이크로 시작된 즉석 공연"이라는 글과 함께 두 딸의 모습이 담긴 영상을 공개했다.

영상 속 두 딸은 거실에 나란히 앉아 노래를 불렀다. 라오는 검은색 전자기타를 품에 안고 직접 연주를, 라임은 노래방 마이크를 손에 든 채 노래를 이어갔다. 두 딸은 휴대전화로 촬영 중인 카메라 앞에서도 자연스럽게 호흡을 맞추며 거실을 작은 공연장으로 만들었다. 화려한 무대나 전문 장비 없이 전자기타와 노래방 마이크만으로 완성한 소박한 공연이지만 자매의 진지한 표정과 풋풋한 호흡이 미소를 자아냈다.

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전미라 역시 "완벽하지 않아 귀여운 것이 아마추어들의 맛"이라며 흐뭇한 마음을 드러냈다. 이어 "각자의 방법으로 음악을 즐기는 사랑스러운 아이들"이라며 "많이 자란 라임·라오, 아직도 귀엽죠?"라고 덧붙여 두 딸을 향한 애정을 표현했다.

특히 라임과 라오가 가수이자 작곡가인 아버지 윤종신을 닮아 자연스럽게 음악을 즐기는 모습도 눈길을 끌었다. 정식 무대 못지않게 몰입해 연주하고 노래하는 두 딸의 모습에서 아빠의 음악적 감성을 고스란히 물려받은 듯한 분위기가 느껴졌다.

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2009년생인 라임과 2010년생인 라오는 전미라, 윤종신의 SNS를 통해 근황이 공개될 때마다 전미라를 닮은 큰 키와 윤종신의 음악적 감성을 동시에 물려받은 모습으로 화제를 모았다.

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한편 윤종신과 전미라는 지난 2006년 결혼, 슬하에 장남 라익과 두 딸 라임, 라오를 두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com