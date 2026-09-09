"상처받아 이제 안 만난다"…스윙스, 힙합 후배들 손절한 이유('라스')

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[스포츠조선 정안지 기자] 스윙스가 영화판에서 자신을 챙겨주는 후배들의 모습에 "너무 대접받는 기분"이라며 만족감을 드러내는 한편, 힙합 후배들과의 만남은 "내가 상처받으니까 잘 안 만난다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

9일 MBC '라디오스타' 측은 "배우 스윙스, 힙합신 손절 선언?"이라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 스윙스는 "영화판이 체질에 딱 맞는 것 같다"라면서 "랩을 20년 가까이 해왔는데, 정말 특이한 세상 속에서 계속 살고 있었구나 느꼈던 일이 있었다"라며 말문을 열었다. 스윙스는 오는 23일 개봉하는 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'를 통해 본명 문지훈으로 출연, 배우로 데뷔를 앞두고 있다.

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스윙스는 "래퍼들과 회식하는 경우 만난 지 한 시간쯤 지나서 후배들한테 2차를 가자고 하면 후배들이 동시에 일어나서 집에 가는 경우가 있었다"라고 말했다. 이어 "내가 화를 내면 쪼잔한 사람이 되지 않나"라면서 "지금 생각해 보면 너무 편한 형이니까 언제든지 그냥 떠날 수 있는 분위기였던 것 같다"고 했다.

반면 영화판에 들어온 뒤에는 전혀 다른 분위기를 경험했다고 밝혔다. 스윙스는 "연기판으로 왔는데 분위기가 너무 화목하더라. 위아래가 너무 확실하고 다들 자리를 지키려고 하더라"면서 "너무 대접받는 기분이 들더라. 너무 좋다"며 회식 탈주율 0%에 만족의 미소를 지었다.

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특히 영화판 회식 자리에서 자신을 대하는 후배들의 태도가 인상적이었다고. 스윙스는 "래퍼 후배들과 고기를 먹으러 가면 내가 굽는다. 동생들 주는 걸 좋아하기도 하고 내가 성격이 급한 것도 있다. 열 명이 있으면 내가 고기를 구웠다. 그렇게 평생 살았다"고 말했다.

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그런데 연기판에서는 자신이 고기를 구우려 하자 주변에서 이를 말렸다고. 그는"'형, 가만히 계셔라. 왜 형이 굽냐'고 하더라"면서 행복한 미소를 지었다.

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스윙스는 "이런 호의를 너무 오랜만에 느끼니까 신선하고 감사하더라"면서 "오히려 그전에 했던 경험들 덕분이라고 생각한다"고 말했다.

이에 김구라는 "영화판에서 그렇게 지내다가 다시 힙합 후배들 만나면 한 시간 만에 갈 텐데 어떻게 대처하고 있냐"라고 물었다. 그러자 스윙스는 "솔직히 이제 잘 안 만난다. 내가 상처받으니까 안 간다"라면서 "'형 나이 많다. 그렇지? 너희끼리 놀아라'"라며 후배들에게 먼저 자리를 내어주는 듯한 말을 해 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com