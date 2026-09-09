'타짜4' 최국희 감독 "문지훈 연기? 현장에서도 잘해, 앞으로 더 좋은 배우 될 것"

9일 용산CGV에서 열린 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'의 언론시사회. 왼쪽부터 변요한, 최국희 감독, 노재원이 포즈를 취하고 있다. 용산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.09/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 최국희 감독이 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'를 통해 문지훈(스윙스)과 함께 한 소감을 전했다.

최국희 감독은 9일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 언론·배급 시사회에서 "문지훈은 현장에서도 잘했다"며 "앞으로 더 좋은 배우가 될 것 같다"라고 했다.

23일 개봉하는 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4')는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화로, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다.

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연출을 맡은 최 감독 "'타짜4'는 외전의 형식을 띠고 있다. (허영만 선생님이) 1편부터 3편까지 연재하시고 나서 공백이 있었다. 원작에선 인간의 욕망을 다루는 부분에 포커싱이 돼 있었다. 극 중 캐릭터들의 시기와 질투, 배신이 잘 표현돼 있어서 그 부분을 녹여내고 싶었다"고 전했다.

이어 배우 캐스팅 배경에 대해 "장태영과 박태영은 너무 다르다. 다른 색깔의 배우들을 넣어서 조합을 해봤다"며 "장태영은 누가 봐도 잘생기고 많은 걸 갖고 태어났다면, 박태영은 부족하지만 자기 노력으로 후천적인 천재가 된 친구다. 변요한과 노재원과 함께 작업해서 너무나 만족스러웠다"고 전했다.

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또 신스틸러로 활약을 펼친 문지훈도 언급했다. 최 감독은 "아브라함 역할에 적절한 배우를 못 찾다가, 우연히 변요한이 문지훈의 영상을 보여줬다. 그 영상 속에 담긴 자유연기가 굉장히 새로웠다"며 "현장에서도 연기를 잘했고, 준비를 많이 해왔다. 앞으로 더 좋은 배우가 될 것 같다"고 극찬했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com