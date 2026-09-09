[SC현장] "시기질투 나"→"사랑스러워"…'타짜4' 변요한X노재원, 화려한 피날레 장식(종합)

9일 용산CGV에서 열린 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'의 언론시사회. 변요한과 노재원이 포즈를 취하고 있다. 용산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.09/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'가 20년 역사의 완벽한 피날레를 장식한다.

영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 언론·배급 시사회가 9일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 진행됐다. 현장에는 배우 변요한, 노재원과 최국희 감독이 참석했다.

23일 개봉하는 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4')는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화로, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다.

Advertisement

9일 용산CGV에서 열린 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'의 언론시사회. 왼쪽부터 변요한, 최국희 감독, 노재원이 포즈를 취하고 있다. 용산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.09/

연출을 맡은 최 감독 "'타짜4'는 외전의 형식을 띠고 있다. (허영만 선생님이) 1편부터 3편까지 연재하시고 나서 공백이 있었다. 원작에선 인간의 욕망을 다루는 부분에 포커싱이 돼 있었다. 극 중 캐릭터들의 시기와 질투, 배신이 잘 표현돼 있어서 그 부분을 녹여내고 싶었다"고 전했다.

이어 배우 캐스팅 배경에 대해 "장태영과 박태영은 너무 다르다. 다른 색깔의 배우들을 넣어서 조합을 해봤다"며 "장태영은 누가 봐도 잘생기고 많은 걸 갖고 태어났다면, 박태영은 부족하지만 자기 노력으로 후천적인 천재가 된 친구다. 변요한과 노재원과 함께 작업해서 너무나 만족스러웠다"고 전했다.

9일 용산CGV에서 열린 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'의 언론시사회. 변요한이 포즈를 취하고 있다. 용산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.09/

Advertisement

변요한은 본능적으로 돈을 몰고 다니는 타고난 꾼 장태영 역을 맡았다. 작품을 위해 외국어 대사를 준비한 그는 "글로벌판이라 영어를 해야 했는데, 저희 현장에 조셉 선생님이 계셨다. 외국어 대사를 통해 장태영의 성장을 보여주고 싶었고, 성격에 맞게 너무 유창하게 하는 것보단 투박하지만 에너지를 밀고 가는 형식으로 했다"고 전했다.

Advertisement

또 극 중 베드신을 언급하며 "감독님이 다이어트를 하라고 숙제를 주셨다. 당시 제 몸무게가 80㎏가 넘어서 10㎏이상 감량했고, 그 이후로부턴 체중을 재진 않았다. 웨이트와 유산소 운동, 식단까지 병행하면서 부단히 노력했다"며 "촬영이 끝날 때까진 금주했다"고 말했다.

9일 용산CGV에서 열린 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'의 언론시사회. 노재원이 포즈를 취하고 있다. 용산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.09/

Advertisement

노재원은 포커에 있어선 타고난 천재 플레이어지만, 장태영과의 경쟁에서 늘 뒤처지는 박태영을 연기했다. 그는 변요한을 향해 "변요한 선배는 장태영 그 자체였다. 촬영 시작 전부터 시작해서 리허설할 때, 카메라 앞에 있을 때 모든 모습이 장태영 같아서 부러웠고 시기질투를 했다(웃음). 참 후배로서 복 받았던 것 같다. 아직도 선배의 핸드폰 번호가 '장태'라고 저장돼 있다"고 각별함을 드러냈다.

이를 들은 변요한은 "노재원 씨는 현장에서 '박태' 그 자체였다. 너무나 사랑스럽고, 때론 미웠고 미우나 고우나 친구였던 건 확실하다. 제가 작품 수가 많이 있지만 노재원 씨를 보면서 배우고 영감을 받았다. 또 '장태'로서 자극을 더 받아서 나아갈 수 있었던 시간이었다"고 화답했다. 노재원도 "선배와 호흡이라는 생각이 안 들 정도로 진짜 같았다"며 "감사한 시간이었다"고 웃으며 말했다.

Advertisement

9일 용산CGV에서 열린 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'의 언론시사회. 왼쪽부터 변요한, 최국희 감독, 노재원이 포즈를 취하고 있다. 용산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.09/

끝으로 최 감독은 영화에서 신스틸러로 활약을 펼친 문지훈을 향한 극찬도 아끼지 않았다. 그는 "아브라함 역할에 적절한 배우를 못 찾다가, 우연히 변요한이 문지훈의 영상을 보여줬다. 그 영상 속에 담긴 자유연기가 굉장히 새로웠다"며 "현장에서도 연기를 잘했고, 준비를 많이 해왔다. 앞으로 더 좋은 배우가 될 것 같다"고 말했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com