신봉선 맞아?..."내가 알던 얼굴 아냐" 안면윤곽설 부른 '11kg 감량 효과'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 신봉선이 11kg 감량 후 확 달라진 비주얼을 자랑했다.

지난 8일 신봉선은 "분칠"이라며 헤어와 메이크업을 완벽하게 한 상태로 스케줄을 하기 위해 차로 이동하는 모습을 공개했다.

신봉선은 최근 11kg를 감량하며 확 달라진 '뼈말라' 비주얼로 화제가 된 바 있다. 이날도 신봉선은 베일 듯이 갸름해진 턱선과 날렵한 콧날로 한층 물오른 미모를 자랑해 눈길을 끌었다.

Advertisement

현재 다이어트 보조제 모델로 활동 중인 신봉선은 다이어트와 관련해 솔직한 이야기를 털어놓기도 했다.

신봉선은 "사람들이 '정말 그 제품 먹고 살 뺐냐'고 많이 물어본다"며 "운동도 했지만 저는 진짜 살이 잘 찌는 체질이고 술도 좋아하고 잘 먹는다. 그런데도 실제로 감량에 성공했다"고 솔직하게 밝혔다.

Advertisement

지난달 이홍렬의 유튜브 채널에 출연한 신봉선은 "예뻐졌다"는 말을 듣는다며 "요즘에 안면윤곽 수술했냐고 소문이 돈다"고 털어놓았다.

Advertisement

이에 이홍렬은 "내가 알던 봉선이 얼굴이 아니다"라며 놀라워했고, 신봉선은 자신의 성형 사실에 대해서도 솔직하게 밝혔다.

Advertisement

신봉선은 "코만 두 번 했다. 코 수술을 안 하고 TV에 나온 적이 없다"며 "1999년에 1회, 2014년에 2회를 했다. 2차 수술은 늑골을 넣었다"고 말했다.

이어 "눈은 제 눈이고 보톡스, 써마지, 울쎄라 이런 시술은 수술로 안 친다"고 성형 사실을 솔직하게 말하며 너스레를 떨었다.

Advertisement

shyun@sportschosun.com