'박지윤과 이혼' 최동석, 혼자 이사하더니 의미심장 글 "다시 멋지게 춤출거야"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 최동석이 가을을 앞두고 의미심장한 메시지를 남겨 눈길을 끌고 있다.

9일 최동석은 "Dancing in September. 9월에는... 가을에는... 다시 멋지게 춤추기 시작할 거야"라며 자신의 근황을 전했다.

공개된 사진 속 최동석은 입가에 은은한 미소를 머금은 모습이다. 여름을 지나 가을로 넘어가는 시기에 새로운 설렘을 드러내며 의미심장한 글을 남겨 관심을 모았다.

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특히 최근 기존에 살던 집을 떠나 새로운 곳으로 이사하며 새출발을 예고했던 만큼, 이번 메시지에도 관심이 쏠린다.

최동석은 새로운 공간에서의 생활에 대해 "아직 낯설고 내 집 같지 않다"면서도 "산방산이 보이는 건 좋네"라고 적었다. 익숙했던 공간을 떠나 새로운 곳에서 생활을 시작한 가운데, 탁 트인 전망에 대해서는 만족감을 나타냈다.

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새로운 집에서의 생활을 시작한 최동석이 "다시 멋지게 춤추기 시작할 거야"라는 메시지를 남기면서 앞으로의 행보에도 관심이 이어지고 있다.

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한편 최동석은 KBS 아나운서 동기인 박지윤과 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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두 사람은 2023년 결혼 14년 만에 파경을 맞았으며, 현재 이혼 본안 소송을 이어가고 있다. 두 자녀의 친권과 양육권은 박지윤이 갖고 있다.

shyun@sportschosun.com