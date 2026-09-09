Advertisement

김준호, '임신' ♥김지민에 쿠킹 스튜디오 차려줬다 "명품백보다 주방에 투자해야"

이우주 기자

구글 선호 매체로 추가

입력

김준호, '임신' ♥김지민에 쿠킹 스튜디오 차려줬다 "명품백보다 주방에 투자해야"

[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 김준호 김지민 부부가 쿠킹 스튜디오를 자랑했다.

최근 유튜브 채널 '영림'에서는 '김준호♥김지민이 하나하나 고른 주방, 수납장까지 전~부 열어봤습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

스튜디오에서 인사를 건넨 김준호 김지민 부부. 김준호는 해당 공간에 대해 "제가 일하고 있는 공간에 김지민 씨 쿠킹 스튜디오를 차려줬다. 쿠킹이 아니라 '쿡퀸 스튜디오'다. 여기는 퀸이고 저는 하인"이라며 "스튜디오를 차리면서 지민이가 음식을 더 즐겁게 하고 있다. 왜냐면 환경이 좋아지니까. 그래서 여기서 음식을 하다가 집에다 갖다 놓고 쟁여놔서 아침에 음식 냄새로 모닝콜을 받고 있다"고 자랑했다.

김준호, '임신' ♥김지민에 쿠킹 스튜디오 차려줬다 "명품백보다 주방에 투자해야"

김지민은 "근데 재밌다. 주방이 이러니까 정말 요리하고 싶은 주방인데 제일 재미있는 게 전날 음식을 뭐 만들까 생각하는 게 재일 재밌다. 항상 메모장에 다 적어놓는다. 밥, 계란 후라이 무슨 찌개. 거기에 또 반찬 색깔이 다 달라야 한다. 초록색이 있으면 붉은색도 있어야 한다. 이거 적을 때가 너무 재밌다"고 스튜디오에 만족감을 드러냈다.

이에 김준호는 "대한민국 유부남 여러분, 메이커, 좋은 가방, 옷 이런 거 선물하지 마시고 주방에 투자를 해주시라. 좋은 음식이 계속 나온다"고 강조해 웃음을 안겼다. 김지민은 "근데 주방을 이렇게 하고 나서 후회되는 게 있다. 우리집도 이렇게 할 걸"이라 토로했고 김준호는 "전셋집인데 그걸 어떻게 하냐"고 밝혔다.

김지민은 "매일 집에서 이런 주방에서 만들었으면 호텔 진수성찬이 나왔을 건데"라고 아쉬워했고 김준호는 "오빠가 집 살 때 주방 싹 세팅해줄게. 딱 20년만 기다려라. 집 사줄 테니까"라고 약속했다. 하지만 김지민은 "20년 뒤면 오빠가 오늘내일 할 때"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

영문 기사 보기 (View English Article)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement