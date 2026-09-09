'故 최진실 딸' 최준희, 체질 성형 고백...뼈만 남은 41kg 몸매 비결

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 41kg 몸매를 유지하는 자신만의 관리 비법을 공개했다.

9일 최준희는 자신의 SNS를 통해 "제가 계속 이 몸매를 유지할 수 있는 이유!"라며 다이어트 보조제를 소개했다.

현재 41kg대 체중을 유지하고 있는 최준희는 자신의 관리 비법으로 '체질 성형'을 강조했다. 그는 "40kg 초반대를 유지시켜주는 황금 꿀템 루틴"이라고 소개하며 꾸준한 자기관리 방법으로 식사를 잘 챙기면서 다이어트 보조제를 먹는 게 중요하다고 강조했다.

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최준희는 과거 자가면역질환인 루푸스 투병 과정에서 스테로이드 부작용 등으로 체중이 급격하게 증가해 한때 96kg까지 체중이 불어난 것으로 알려졌다.

이후 식단 조절과 운동을 병행하며 본격적인 체중 감량에 나섰고, 약 55kg을 감량하는 데 성공했다. 최저 체중은 41kg까지 내려가며 극적인 체중 변화로 큰 관심을 받기도 했다.

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체중 감량 이후에도 꾸준히 몸매 관리와 자기관리를 이어온 최준희는 현재 건강한 체중을 유지하며 인플루언서 겸 모델로 활동하고 있다.

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특히 과거 자신의 체중 변화와 다이어트 과정을 SNS를 통해 꾸준히 공개해왔던 만큼, 이번에도 영상을 통해 과거 사진을 직접 공개하며 팬들과 소통했다.

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한편 2003년생인 최준희는 고 최진실과 전 야구선수 고 조성민의 딸로 어린 시절부터 대중의 관심을 받아왔다. 2022년 와이블룸과 전속계약을 맺으며 연예계 활동을 시작했지만 약 3개월 만에 계약을 해지했다. 이후 현재까지 인플루언서로 활동하고 있다.

최근에는 오랜 기간 교제해온 11세 연상의 남자친구와 결혼식을 올리며 새로운 인생의 출발을 알리기도 했다.

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shyun@sportschosun.com