변요한 "♥티파니에 용돈 받아 써"…장점 질문에 대답 못하고 '진땀'

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 변요한이 '처제'가 된 소녀시대 효연을 만났다.

9일 유튜브 채널 '효연의 레벨업'에서는 '타짜가 보드게임을 넘봐? 누 구처럼 꿀밤 맞고 싶어?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

보드게임에 푹 빠진 효연에게 배우 변요한이 도전장을 내밀었다. 효연을 만난 변요한은 "우선 어색하게 반갑다. 효연 처제"라고 인사했고 효연은 "난 뭐라고 호칭해야 하나"라고 고민했다. 이 가운데 변요한은 "너무 어색해서 내 것만 사왔다"며 홀로 커피를 마셔 웃음을 안겼다.

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아슬아슬하게 대화를 나누는 사이 직원이 찾아와 "이용권을 끊으셔야 하실 수 있다. 시간당 5천 원"이라고 설명했다. 당황한 변요한은 "카드를 차에 두고 왔다"고 밝혔고 효연은 "미영이한테 연락 좀 해야겠다. 용돈 좀 달라 해야겠다. 용돈 받아 쓰시냐"고 물었다. 이에 변요한은 "뭐 가끔"이라 솔직히 답해 웃음을 안겼다.

본격적인 게임을 앞두고 효연은 "몸풀기 게임부터 시작해보자"며 '장점 단점' 게임을 시작했다. 효연은 변요한에게 자신의 장점을 물었지만 변요한은 "초면이라 거짓말을 못한다. 다시 한번 기회를 달라"라며 답을 하지 못했다. 이에 효연은 티파니의 장점을 물었고 변요한은 또 대답을 하지 못했다. 효연은 "이 타이밍을 어떻게 놓칠 수가 있냐"고 타박했고 변요한은 "티파니 씨 장점 너무 많다. 에너지 좋고 유머러스하고 예쁘다"고 다급하게 말했다.

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제작진과의 인터뷰에서도 변요한은 "장점이 너무 많아서 사실 당황했다. 당황해서 어떻게 축약할 수 있을까 고민했다. 한번에 말하기 어려운 질문이었다"고 해명했다.

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wjlee@sportschosun.com