'42kg' 신지, PT 받다가 결국 "선생님 살려주세요"...건강이상설 후 달라진 근황

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[스포츠조선 김수현기자] 한때 몰라보게 야윈 모습으로 건강이상설까지 불거졌던 가수 신지가 본격적인 운동을 시작한 근황을 공개했다.

9일 유튜브 채널 '어떠신지?!'에는 '판교가 이렇게 재밌는 곳이었어? 먹고 구경하다 하루 순삭'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 신지는 최근 시작한 운동에 대해 이야기했다. 건강 관리를 위해 PT를 받고 있는 신지는 "어제 PT가 너무 강력했다"며 지친 모습을 보였다.

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그러면서 "PT 선생님이 욕심을 낸다. 나 선생님한테 칭찬받는 사람이다"라고 말했다.

이를 들은 PD가 "누나가 칭찬받는 걸 되게 좋아하실 줄 몰랐다"고 하자 신지는 "그러니까 나도 내가 운동에 칭찬받는 걸 좋아할지 몰랐다"며 웃었다.

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남편 문원도 신지의 운동 열정을 언급했다. 문원은 "신지가 운동하는 기합 소리 들어보면 대회 나가는 사람이다"라며 신지의 운동 모습을 흉내 냈고, "으악!"이라고 외쳐 웃음을 자아냈다.

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신지는 PT의 고충도 털어놨다. 그는 "'선생님 살려주세요'를 몇 번 하는지 아냐"며 "PT 선생님들의 특징인 것 같다. 나는 못 하겠는데 꼭 자기네들이 할 수 있다고 한다"고 말해 웃음을 안겼다.

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최근 신지는 눈에 띄게 야윈 모습이 공개되면서 건강 이상설에 휩싸인 바 있다.

프로필상 키가 164cm인 신지의 체중이 42kg대까지 떨어졌다는 사실이 알려지면서 팬들의 걱정도 이어졌다. 특히 최근 공개된 유튜브 콘텐츠와 SNS 속 모습에서 지나치게 마른 체형이 포착되면서 우려의 목소리가 나오기도 했다.

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신지는 앞서 인바디 검사 결과를 직접 공개하며 자신의 몸 상태에 대해 이야기하기도 했다. 당시 그는 "전문가로부터 '이 몸으로 걸어 다니는 것 자체가 신기하다'는 말을 들었다"고 털어놓았다.

자신의 현재 몸 상태를 확인한 신지는 최근 체력 증량과 건강 관리를 위해 운동을 시작하며 변화를 시도하고 있다.

한편 신지는 지난 5월 2일 가수 문원과 결혼했다. 현재 유튜브 채널과 다양한 예능 프로그램을 통해 신혼 생활을 공개하며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.

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shyun@sportschosun.com