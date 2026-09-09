"한소희, 까칠해서 잘못 걸리면 난리 날 것 같았는데"…최민식 고백에 깜짝

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 최민식과 한소희의 남다른 케미가 공개됐다.

9일 '지큐 코리아' 공식 유튜브 채널에서는 최민식과 한소희의 인터뷰 영상이 공개됐다.

최민식은 한소희의 첫인상에 대해 "이런 말씀 드리면 좀 뭐하지만 첫인상이나 어떤 다른 매체를 통해서 봤던 한소희 배우에 대한 느낌이 좀 까칠하고 예민하고 잘못 걸리면 난리가 날 거 같은 느낌이었는데 의외로 소탈하고 쿨하다는 느낌이었다. 사람들하고 거침없이 스스럼 없이 어울리고 유쾌했다. 참 좋은 느낌이었다"고 밝혔다.

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그런가하면 한소희는 최민식에 대해 "따뜻하고 인자하고 귀엽기까지 한 선배"라고 밝혔다. 한소희는 최민식에게 느꼈던 귀여운 면에 대해 "일단 현장에서 늘 재밌는 에피소드를 하나씩 갖고 오신다. 엄청 신나하시면서 그 에피소드를 막 말씀하시는데 그 모습이 너무 귀여움의 포인트였던 거 같다"며 "'인턴' 촬영하시면서 다이어트를 많이 하셨다. 세트가 전주였는데 혼자 컵라면을 사시고 숙소로 간 걸 누가 발견했다. 다이어트 이슈가 조금 있었다. 그런 모먼트가 귀엽지 않냐. 다이어트 한다고 하셔놓고"라고 밝혔다. 이에 최민식은 "컵라면은 진리"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

한소희는 최민식에게 붙여주고 싶은 별명에 대해 "말하면 혼날 거 같다"고 고민하다 '민쪽이'라고 밝혔다. 한소희는 "말을 안 듣는다는 뜻이 아니고 아이 같은 순수함이 있으시다"라고 설명했고 최민식은 "내가 연식이 몇 살인데 금쪽이 얘기를 듣냐"고 토로해 웃음을 자아냈다.

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한소희는 영화를 촬영하면서 최민식에게 배운 점에 대해 "너무 많은데 정말 유머러스하시고 현장에 활력을 불러오시는 선배님인데 뭐가 좀 안 돼도 웃으면서 현장을 집중시킬 수 있는 힘이 있으시다. 그걸 배웠다"고 밝혔다. 반면 최민식은 "젊음이 갖고 있는 특징 중에 여러 가지가 있지 않냐. 아름다움, 열정, 패기, 약간의 불안정함과 불안함. 이런 모든 걸 다 내포하고 있다. 젊음의 불완전함은 되게 아름다워 보인다. 영화 속의 선우의 모습, 한소희의 모습이 공통분모가 있다"며 "그런 걸 발견했을 때 그걸 극복해나가려 하는 과정이 보일 때 참 대견하다. 지혜롭게 객관적으로 본인을 컨트롤하는 모습을 봤을 때 '나도 저 나이 때 저렇게 했나?' 하는 생각이 든다. 제 자신을 환기하는 계기가 됐다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com