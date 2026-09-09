'정평♥' 문근영, 불과 5개월만에 '몰라보게 홀쭉해진 얼굴'...행복한 신혼 근황

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 문근영이 반가운 신혼 근황을 전했다.

9일 문근영은 "경건한 마음으로, 오늘은 결과도 경기력도 좋길 기대합니다"라며 축구 경기를 앞둔 설레는 마음을 드러냈다.

문근영은 강릉하이원아레나에서 열리는 전북현대모터스와 강원FC의 경기를 기다리며 설레는 마음을 드러냈다.

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특히 유니폼까지 차려입은 문근영은 카메라를 향해 환하게 미소 짓는가 하면 윙크까지 선보이며 남다른 축구 사랑을 드러냈다.

이어 문근영은 "주중 경기 너무 좋아"라고 밝히며 경기 관람에 대한 기대감을 한껏 드러냈다.

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이와 함께 한층 달라진 외모도 눈길을 끌었다. 문근영은 앞서 지난 4월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 다이어트에 대한 고민을 털어놓은 바 있다. 당시 체중 관리에 대한 이야기를 솔직하게 전했던 문근영은 최근 더욱 홀쭉해진 얼굴로 등장해 시선을 모았다.

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한편 문근영은 지난 7월 오랜 시간 교제해온 7세 연상의 연극배우 정평과 결혼을 발표해 화제를 모았다.

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두 사람은 가까운 지인들조차 교제 사실을 알지 못했을 정도로 오랜 기간 동료 배우로 인연을 이어오며 조용히 사랑을 키워온 것으로 알려졌다. 결혼식 역시 주변에 크게 알리지 않은 채 가족들만 참석한 식사 자리로 대신한 것으로 전해졌다.

shyun@sportschosun.com