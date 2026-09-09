서인영, 지방흡입에 저혈압 쇼크까지 왔는데 "겨살 안 빠져, 병원 다시 찾아 가야 돼"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 서인영이 지방흡입 후에도 아쉬움을 드러냈다.

9일 서인영의 유튜브 채널에서는 '드디어 정신차리고 10년 만에 새앨범 준비하는 가수 서인영'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

화려한 민소매 패션으로 등장한 서인영은 "(지방흡입) 시술도 좀 뽐내고. 근데 아직 흉터는 있다"고 당당하게 팔뚝을 자랑했다. 서인영은 "만날 사람이 있다. 여자 GD한테 곡 좀 부탁하러 왔다. 얘가 또 만나고 싶다고 했다. 얼마나 잘 됐냐. 이때다 싶어서 왔다"고 밝혔다. 최근 서인영은 '워터밤' 무대에 오르기 위해 팔뚝 지방흡입을 했다고 밝혔다. 이에 서인영은 시술 과정이 너무 힘들었다며 저혈압 쇼크까지 겪었다고 밝힌 바 있다.

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'여자 GD'를 만나기 전, 제작진은 "겨살(겨드랑이 살) 좀 집어넣어야 하는 거 아니냐"고 짚었고 서인영은 "겨살 했는데도 안 된다. 이 병원 안 되겠다. 다시 찾아 가야 돼. 겨살 다시 하러 가야 돼"라고 덜 빠진 살에 아쉬움을 드러냈다.

서인영이 만난 '여자 GD'는 아이들 전소연. 작은 얼굴의 전소연을 만난 서인영은 "얼굴이 왜 저래. 뒤로 좀 가라. 나 지금 겨살 봤어? 띄우고 있는 거"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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솔로 앨범으로 컴백한 전소연은 "엄청 오래 준비했다. 두려움도 좀 컸다"고 속내를 고백했다. 이에 서인영은 "맨날 곡이 나오면 음원 차트부터 보게 되어있지 않냐. 팀이 잘됐으니까 순위 하나로 무너질 수도 있다. 마지막에 해야 하는 게 멘탈 관리다. 자기 마음대로 되는 게 아무것도 없다. 언니를 보라. 나도 이렇게 풍파를 많이 겪을 줄 몰랐다"고 토로해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com