'현빈♥' 손예진, 사극 복귀 앞두고 '확 달라진 비주얼'...대기실 셀카 마저 완벽

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 손예진이 한층 날렵해진 비주얼로 근황을 전하며 새 작품에 대한 기대감을 높였다.

9일 손예진은 자신의 SNS를 통해 "'스캔들'이 드디어 여러분을 찾아옵니다. 넷플릭스 9/18 두둥"이라며 작품 공개 소식을 직접 알렸다.

공개된 사진 속 손예진은 원래도 갸름한 얼굴선을 자랑했지만, 한층 날렵해진 턱선과 깊어진 분위기로 시선을 사로잡았다. 오랜만에 사극으로 돌아오는 만큼 한층 성숙해진 모습에도 관심이 쏠렸다.

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손예진은 오는 18일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '스캔들'을 통해 24년 만에 사극에 복귀한다.

'스캔들'은 조선시대 여성이라는 이유로 자신의 재능을 마음껏 펼치지 못했던 여인 '조씨부인'과 조선 최고의 연애꾼 '조원'이 벌이는 발칙하고 위험한 사랑 내기를 중심으로, 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'의 이야기를 그린다.

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손예진은 유교적인 조선 사회의 금기에 맞서 직접 유혹의 내기를 제안하는 '조씨부인' 역을 맡았다. 뛰어난 재능을 지녔지만 여성이라는 이유로 이름조차 없이 살아가던 인물로, 어린 시절 글친구이자 사촌동생인 '조원'에게 은밀한 내기를 제안하며 이야기를 이끌어간다.

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24년 만에 사극으로 돌아오는 손예진이 이번 작품에서 어떤 새로운 얼굴을 보여줄지 관심이 모인다.

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한편 손예진은 배우 현빈과 2022년 결혼했으며, 같은 해 11월 아들을 품에 안았다.

shyun@sportschosun.com