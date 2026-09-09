이혜영, 54세 맞아? 수영복 입고 누웠는데 '군살 하나 없는 몸매'

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이혜영이 54세라는 나이가 믿기지 않는 늘씬한 몸매를 공개해 눈길을 끌고 있다.

9일 이혜영은 자신의 SNS를 통해 근황을 전했다.

공개된 사진 속 이혜영은 수영복을 입은 채 소파에 편안하게 누워 여유로운 시간을 보내고 있다.

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자연스럽게 휴식을 즐기는 모습에서도 군살 하나 없는 늘씬한 몸매가 돋보여 감탄을 자아냈다.

특히 54세라는 나이가 믿기지 않을 정도로 탄탄하고 날씬한 몸매를 유지하고 있어 시선을 사로잡았다. 꾸준한 자기관리로 완성한 비주얼에 팬들의 관심도 이어지고 있다.

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한편 이혜영은 2004년 가수 이상민과 결혼했지만 이듬해 이혼했다. 이후 2011년 금융 사업가와 재혼했으며, 남편의 딸 서현이와 함께 가족을 이루며 행복한 가정을 꾸려가고 있다.

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이혜영의 남편은 국내 대표 사모펀드 운용사 경영진으로 알려졌으며, 해당 운용사가 약 27조 원 규모의 자산을 운용하는 것으로 전해지면서 화제를 모으기도 했다.

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이혜영은 지난 2021년 폐암 진단을 받고 폐 일부를 절제하는 대수술을 받았다. 이후 건강을 회복한 그는 방송과 미술 활동을 병행하며 꾸준히 대중과 만나고 있다.

shyun@sportschosun.com