이상우 子, '2,600만 뷰' 가수로 대성공 "고등학교 안 보내고 음악 가르쳐" ('같이삽시다')

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[스포츠조선 이우주 기자] '같이 삽시다' 이상우가 가수로 성공한 아들을 자랑했다.

9일 방송된 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 가수 이상우가 출연했다.

이상우와 황신혜는 드라마 '사랑은 없다'를 통해 인연을 맺었다고. 황신혜는 "그때 우리 30대 때였다"고 떠올렸고 이상우는 "그때 신혜 진짜 예뻤다. 서구적인 미인이었다. 한국에서 보기 드문 스타일의 미인이었다. 책받침 여신의 원조였다"고 밝혔다.

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이상우는 연기를 시작하게 된 계기에 대해 "최진실하고 광고를 찍었는데 그게 시계 광고였다. 최진실을 짝사랑해서 결혼하는 꿈을 꿨다. 그때 당시 그 시계 매출이 15%가 올라왔다. 그래서 이진석 감독한테 캐스팅 제안이 왔다. 그때는 가수가 연기를 하면 외도라고 표현했다. 왜 다른 짓을 하냐고 좋은 시선으로 보지 않았다. 그 뒤로 연기가 계속 들어오는데 가수는 자기 순서가 끝나면 가버리지 않냐. 여기는 다같이 밥 먹고 같이 움직이니까 그게 너무 좋고 재밌었다"고 밝혔다.

최근 근황에 대해서는 "사업한지 26년이다. 장나라, 한가인, 고(故) 휘성을 키운 매니지먼트를 했고 요즘 아들이 음악을 한다. 유튜브 조회수가 2,600만 회가 넘는다. 우리 애는 밴드인데 자기가 노래를 만든다. 큰애는 트럼펫을 한다"고 밝혔다.

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특히 이상우는 "난 작정하고 음악을 가르쳤다. 내가 작곡을 못한 게 한이 맺혔다"며 "음악을 배울 때 리듬악기부터 배워야 한다. 4살 때 드럼을 가르치고 7살 때 피아노를 가르쳤다. 중학교 들어갈 때 선생님을 붙였다. 그러니까 17살 때부터 곡을 쓰더라 걔는 고등학교를 안 갔다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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첫째 아들은 발달장애를 앓고 있다고. 황신혜는 "둘째가 형을 끔찍이 생각하겠다"고 말했고 이상우는 "5살 때 둘째한테 미안한 게 있다고 했다. '형을 어떻게 생각하냐' 했더니 '장애가 있다'고 하더라. 모를 줄 알았는데 알더라"라고 밝혔다.

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이상우는 "(둘째 아들이) '우리 형 좋아. 형은 세상에서 제일 좋아하는 사람이 나래'라고 하더라. 발달장애라 소통이 잘 안 되는데 동생한테는 머리를 쓰다듬고 장난을 친다. 그걸 처음 보고 얼마나 신기했는지"라며 우애 좋은 형제 생각에 미소를 지었다.

wjlee@sportschosun.com