"출소 1년 만에 또?" 돈스파이크, '마약 실형' 후 바다뷰 고깃집 오픈 예고

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[스포츠조선 이지현 기자] 마약 상습 투약 혐의로 실형을 살고 출소한 작곡가 겸 방송인 돈스파이크(본명 김민수)가 또다시 자신의 장기인 '고기'로 새로운 시작을 예고했다.

돈스파이크는 9일 자신의 SNS 스토리를 통해 바닷가에 자리 잡은 것으로 보이는 한 매장의 모습을 공개했다.

사진에서 가장 눈길을 끄는 것은 매장 외벽에 크게 새겨진 'BARBACOA by donspike'라는 문구다. 자신의 활동명인 'donspike'를 직접 내건 만큼 돈스파이크가 새롭게 준비 중인 바비큐 관련 매장으로 보인다.

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돈스파이크 역시 사진에 "Almost there. Just a few final touches left"라는 문구를 덧붙였다. "거의 다 됐다. 마지막 몇 가지 손질만 남았다"는 의미로, 매장 오픈 준비가 막바지에 접어들었음을 암시했다.

특히 공개된 매장은 푸른 바다가 바로 내려다보이는 곳에 자리 잡고 있어 눈길을 끈다. 하얀색 곡선형 외벽과 넓은 야외 공간, 바다를 마주한 입지까지 기존 이태원 매장과는 사뭇 다른 분위기다. 다만 현재 돈스파이크는 구체적인 매장 위치나 정식 오픈 날짜 등은 공개하지 않았다.

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돈스파이크에게 외식업은 낯선 분야가 아니다. 그는 2019년 서울 용산구 이태원에 텍사스식 바비큐 전문점 '로우앤슬로우'를 열어 큰 인기를 끌었다. 한때 예약하기 어려운 식당으로 이름을 알렸으며, 돈스파이크가 직접 고기를 굽고 손질하는 모습도 여러 방송과 콘텐츠를 통해 공개됐다. 2021년에는 작곡가 활동을 그만두고 고깃집 운영에 집중하고 있다고 밝히기도 했다.

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그러나 2022년 마약 사건이 불거지면서 그의 활동에도 제동이 걸렸다. 돈스파이크는 2021년 말부터 9차례에 걸쳐 약 4500만원 상당의 필로폰을 매수하고 14차례 투약한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 1심에서는 징역 3년에 집행유예 5년을 선고받았으나 항소심에서 징역 2년의 실형을 선고받았고, 2023년 9월 대법원에서 형이 확정됐다.

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돈스파이크는 형기를 채운 뒤 2025년 3월 만기 출소했다. 이후에는 가족들과 지내며 마약 중독 회복 모임인 NA에 참여하고 중독 치료를 받는 한편, 이태원 레스토랑 경영에 집중해온 것으로 알려졌다.

지난해 7월에는 JTBC 유튜브 '장르만 여의도'에 출연해 출소 후 처음으로 대중 앞에 모습을 드러내기도 했다. 당시 그는 마약 중독과 관련해 "검거되지 않고 계속 숨어서 약물을 사용했다면 아마 지금 죽었을 것"이라는 취지로 털어놓으며 재활을 이어가고 있다고 밝혔다.

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그런 돈스파이크가 이번에는 자신의 이름을 내건 'BARBACOA by donspike'를 공개하면서, 출소 후 본격적인 외식업 행보에 나서는 것인지 관심이 쏠린다.

olzllovely@sportschosun.com