김민종에 사과 했다는 MC몽, "악에 받쳐서 그랬다" 호소…'온도 차' 심경 전말

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 MC몽이 자신을 고소한 배우 김민종에게 직접 전화를 걸어 사과했으며, 과거 폭로에 나섰던 당시의 심경까지 털어놨다는 주장이 나왔다.

9일 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에는 '"악에 받쳐 그랬다" 고소 나흘만에 김민종에게 전화한 MC몽.. 뒤늦게 털어놓은 '폭로 당시 심경''이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이진호는 지난 5월 MC몽의 틱톡 라이브에서 시작된 김민종 관련 폭로 사태와 이후 고소, 공개 사과까지의 과정을 전했다.

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앞서 MC몽은 지난 5월 18일 틱톡 라이브 방송에서 이른바 '바둑이 도박 모임'을 언급하는 과정에서 김민종의 실명을 거론하며 여러 의혹을 제기했다. 김민종 측은 해당 내용을 명백한 허위 사실이라고 반박했다.

이진호에 따르면 김민종은 폭로 이후 영화와 광고 등에 상당한 피해를 입었다고 주장했다. 특히 약 3년간 준비했던 해외 프로젝트에서 하차하게 되면서 큰 충격을 받은 것으로 전해졌다.

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결국 김민종은 지난 1일 MC몽을 허위 사실 유포 혐의로 서울 종로경찰서에 고소했다. 그러나 상황은 불과 나흘 만에 급변했다.

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이진호는 "MC몽의 사과는 9월 5일 전격적으로 이뤄졌다"며 그 시작이 MC몽이 김민종에게 직접 건 전화 한 통이었다고 주장했다. MC몽은 이 통화에서 김민종에게 사과하는 한편 자신이 당시 폭로에 나섰던 배경과 심경을 허심탄회하게 털어놨다고 한다.

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특히 이진호는 지인들을 통해 확인한 결과라며 "MC몽이 당시 이 같은 폭로를 한 배경 자체가 '악에 받쳐서 그랬다'는 취지로 해명했다고 한다"고 전했다.

MC몽이 당시 자신의 주변에서 벌어진 여러 갈등과 상황으로 힘든 시기를 보내고 있었고, 이 과정에서 감정적으로 폭로에 나섰다는 취지다.

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김민종 역시 갑작스러운 전화에 상당히 당혹스러워했던 것으로 전해졌다. 자신에게 큰 피해를 안긴 당사자였지만 힘든 상황을 털어놓으며 사과하는 후배를 무작정 외면하기도 어려웠다는 것.

다만 전화 한 통만으로 지난 수개월간의 갈등이 곧바로 끝난 것은 아니었다. 이진호는 김민종이 MC몽에게 "공개 사과를 하면 고려해보겠다"는 취지의 뜻을 전했고, MC몽이 같은 날 틱톡 라이브를 통해 실제 공개 사과에 나섰다고 주장했다.

MC몽은 당시 방송에서 "민종 형님에 대한 오해를 불러일으키게 한 점 다시 한번 사과드린다"며 "김민종 선배님을 언급한 것 자체가 제 잘못"이라는 취지로 말했다. 이후 김민종이 사과를 받아들인 것으로 알려지면서 두 사람의 갈등이 일단락되는 듯했다.

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하지만 이진호는 김민종의 현재 심경을 단순한 '용서'로 보기에는 온도 차가 있다고 전했다. 그는 취재 내용을 종합하면 김민종이 MC몽을 흔쾌히 용서했다기보다 "더 이상 이번 사건에 엮이고 싶지 않다"는 마음이 강한 것으로 보인다고 주장했다. 김민종이 MC몽과 다른 관계자들 사이에서 벌어진 갈등에 자신의 이름이 계속 거론되는 상황 자체를 상당히 부담스러워했다는 설명이다.

특히 지인들은 김민종이 이번 사태를 겪으며 "너무나도 괴로워 보였다", "이번 일과 관련해 본인의 이름이 언급되는 것조차 부담스러워했다"고 전했다고 이진호는 밝혔다.

MC몽의 공개 사과를 받아들인 뒤에도 김민종의 마음이 편해 보이지 않았다는 주장도 나왔다. 다만 오랜 갈등에 지친 김민종이 "이쯤에서 접겠다"는 뜻을 보이면서 사건을 더 키우지 않는 방향으로 마음을 정했다는 것이다.

이제 남은 변수는 고소 취하 여부다. 이진호는 "공개 사과를 받아들이는 것과 법적인 절차를 마무리하는 것은 완전히 별개의 사안"이라며 김민종 측이 현재 고소 취하 문제에 대해 입장을 조율 중이라고 전했다. 이에 따라 MC몽의 사과를 받아들인 김민종이 실제 고소까지 취하할지 관심이 쏠리고 있다.

olzllovely@sportschosun.com