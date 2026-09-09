이상우 "첫째 子, 발달장애로 소통 잘 안 돼...매일 치료하러 200km씩 다녀" ('같이삽시다')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '같이 삽시다' 이상우가 남다른 가족애를 드러냈다.

9일 방송된 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 가수 이상우가 출연했다.

이상우의 첫째 아들은 발달장애를 앓고 있다고. 황신혜는 "둘째가 형을 끔찍이 생각하겠다"고 말했고 이상우는 "5살 때 둘째한테 미안한 게 있다고 했다. '형을 어떻게 생각하냐' 했더니 '장애가 있다'고 하더라. 모를 줄 알았는데 알더라"라고 밝혔다.

Advertisement

이상우는 "(둘째 아들이) '우리 형 좋아. 형은 세상에서 제일 좋아하는 사람이 나래'라고 하더라. 발달장애라 소통이 잘 안 되는데 동생한테는 머리를 쓰다듬고 장난을 친다. 그걸 처음 보고 얼마나 신기했는지"라며 우애 좋은 형제 생각에 미소를 지었다.

이에 결혼 생활도 달라졌다는 이상우는 "처음에 집사람은 살림을 하나도 할 줄 몰랐다. 외동딸로 자라서 장모님이 살림을 일부러 가르치지 않았다. 나는 경상도 사람이니까 '이 사람과 평생 살 수 있을까?' 싶었다. 그러다 첫째가 장애가 있다는 걸 알게 된 거다. 세 살 때쯤 알게 됐다. 그때부터는 아내와의 관계가 아무 생각도 안 나고 아기만 생각하게 됐다"고 밝혔다.

Advertisement

이상우는 "아내는 아이 치료 때문에 하루에 200km씩 다녔다. 언어 치료 갔다가 심리 치료 갔다가 미술 치료 가면서 차를 엄청 몰고 다녔다. 엄청 고생했다. 그러면서 애 하나 때문에 부부 관계가 회복되기 시작했다. 그럴 수밖에 없다. 둘이서 힘을 합쳐야 한다. 주말에 내가 밥을 하게 된 것도 그거 때문이다. 주중에는 회사를 가야 하니까 아내는 주말에 쉬어야 한다. 주말엔 내가 음식을 다 했다"고 밝혔다.

Advertisement

어머니와 장모님을 모시고 산 계기도 밝혔다. 이상우는 "우리 집이 웃겼던 게 나는 결혼하면서 어머니를 모시고 살았다. 내가 막내라 엄마랑 오래 같이 못 살지 않았나. 돌아가실 때까지 30년 가까이 살았다"며 "그러다 장인어른이 돌아가셨다. 장모님이 혼자 계시지 않냐. 그 마을에서 할머니 한 분이 돌아가셨는데 열흘 만에 발견되셨다. 그 뒤로 장모님이 너무 놀라신 거다. 슬쩍 '너희 집에 들어와서 살까?' 하셔서 우리 엄마하고 장모님하고 같이 살았다. 아들까지 6명이서 10년을 넘게 살았다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

Advertisement

특히 사돈의 사이도 좋았다고. 이상우는 "나이 차이가 많이 났다. 우리 어머니가 나이가 많으셔서 16년 차이가 났다"며 "장모님이 너무 고마운 게 장모님이 우리 엄마 밥을 다 차려주셨다. 딸이 큰애가 장애가 있으니까 고생한다고 시어머니는 내가 책임지겠다고 했다. 지금도 장모님은 살아계시는데 연세가 많으셔서 잘 걷질 못한다. 그러니까 큰아들이 수족이 되어준다. 물 떠다 드리고 양치 할 때 같이 간다. 얘는 곧이 곧대로 할머니 손발이 되어줬다. 아들 보고 너무 효자라고 칭찬을 많이 해주니까 되게 기분 좋아한다 장모님이 많이 도와주셨다"고 끈끈한 가족애를 드러냈다.

wjlee@sportschosun.com