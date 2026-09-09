권혁빈 스마일게이트 CVO 이혼 성립…역대 최대인 재산분할 2조 5500억원, 앞으로의 향배는?

(서울=연합뉴스) 국내 게임사 스마일게이트 창업자인 권혁빈 최고비전제시책임자(CVO) 겸 희망스튜디오 이사장의 이혼이 성립한다는 판결이 나왔다. 재판부는 권 이사장이 배우자에게 스마일게이트 주식 35%를 포함해 총 2조5천500억원 상당 재산을 분할할 것을 명했다. 이는 국내 이혼·재산분할 소송 재산분할금 역대 최고액을 경신하는 수준이다. 서울가정법원 가사합의3부는 9일 배우자 이씨가 권 이사장을 상대로 낸 이혼 청구를 인용하며 "피고(권 이사장)가 원고(이씨)에게 재산분할로 스마일게이트 주식 35% 현물과 현금 650억원을 지급하라"고 판결했다.

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스마일게이트 창업자인 권혁빈 최고비전제시책임자(CVO) 겸 희망스튜디오 이사장의 이혼이 법원 판결로 성립되면서, 천문학적인 재산 분할과 함께 회사 지배 구조에 결정적인 변화가 생길 가능성도 생겼다.

서울가정법원 가사합의3부는 9일 배우자인 이모씨가 권 이사장을 상대로 제기한 이혼 소송에서 원고의 청구를 인용, 권 이사장이 이씨에게 스마일게이트 주식 35%와 현금 650억원을 지급하라고 판결했다. 재판부가 산정한 전체 재산분할 규모는 약 2조 5500억원으로, 국내에서 공개된 이혼 및 재산분할 소송 가운데 역대 최대 규모다. 지난 7월에 결정된 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 파기환송심에서 결정된 9440억원을 2배 넘게 뛰어넘은 엄청난 규모다.

가장 큰 쟁점은 권 이사장이 100%를 보유한 스마일게이트 지분의 분할 여부였다. 재판부는 회사 설립 당시 이씨가 일부 지분을 보유하고 대표이사로 등재됐던 점, 장기간 가사 및 양육을 분담한 점을 고려해 분할 대상 재산으로 판단했다.

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다만 권 이사장의 사업 능력이 회사 성장에 결정적인 영향을 미쳤다고 보고 절반이 아닌 35%만 이씨 몫으로 인정했다. 재판부가 권 이사장의 순자산을 7조 3375억원으로 인정했는데, 이 가운데 스마일게이트 주식 가액을 7조 1049억원으로 보고 이씨의 지분 35%의 몫을 2조 4867억원로 산정했다. 하지만 스마일게이트가 비상장사임을 감안, 재산분할금을 현금으로 마련하기 힘들다는 이유로 주식 자체를 현물로 분할하고, 전체 재산액과 주식가액의 차액인 650억원은 현금으로 지급하라는 결정을 내렸다.

이혼 자체에 대해선 혼인관계가 회복되기 어려울 정도로 파탄에 이르렀다고 판단했지만, 책임 정도에 대해선 대등하다고 보고 이씨의 위자료 청구는 기각했다. 두 사람은 2020년 별거에 들어갔고, 2022년 11월 이혼 소송이 제기됐는데 4년 가까이 흐른 가운데 첫 법원의 판결이 나온 것이다.

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그동안 이씨는 소송 과정에서 창업 초기 스마일게이트 지분 30%를 보유하고 대표이사와 등기이사로 등재됐던 만큼 회사 경영에 기여했다고 주장했다. 20년 넘게 가사와 양육을 담당한 점까지 고려해 권 이사장 지분의 절반을 재산분할 대상으로 인정해야 한다고 요구했다.

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반면 권 이사장 측은 이씨가 실제 회사에 출자하거나 근무하지 않았기 때문에 공동창업자로 볼 수 없으며, 자신에게 이혼의 책임이 없다는 입장을 유지해왔다. 업계에서는 권 이사장의 케이스가 혼인파탄에 책임이 있는 최태원 SK 회장의 경우와 분명 다르다는 점을 지적하고 있다. 또 별거 기간은 꽤 이어졌지만, 재판 과정에서 권 이사장이 혼인 파탄에 이를 정도의 별다른 법적, 도덕적 책임이 드러나지 않았던 것을 감안하면 더욱 그렇다.

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판결 직후 권 이사장 측 법률 대리인은 "혼인이 파탄에 이르렀다는 재판부의 판단에 대해 아쉬움이 남는다"면서도 위자료 청구가 기각된 데 대해서는 "피고의 유책 사유가 없다고 판단한 것으로 이해된다"고 밝혔다.

권 이사장측은 판결문을 검토한 뒤 향후 대응을 결정할 것으로 보이지만, 항소할 가능성이 높은 상황이다. 재산분할을 넘어 회사의 주주 구조와 의사 결정 방식이 바뀔 수 있을 정도의 절대적인 지분이 넘어가는데다, 스마일게이트과 '크로스파이어' IP의 위상을 감안했을 때 게임산업 전체에 미치는 영향도 엄청나기 때문이다.

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권 이사장은 회사가 초창기에 어려움을 겪던 시절에 중국 텐센트에 매각했던 지분을 모두 다시 사들일 정도로 100% 지분 보유를 고집해 왔고 비상장사로 유지하면서 시장의 견제와 요구에 흔들리지 않고 회사 경영의 '전권'을 가지고 있었는데, 판결이 확정될 경우 경영권은 유지할 수 있지만 정관 변경이나 합병 및 분할 등 주주총회 특별결의가 필요한 주요 사안을 단독으로 처리하기는 어려워진다. 만약 이씨측에서 이 지분을 매각할 경우 더욱 복잡해질 수 있다.

이로 인해 권 이사장의 개인사에 따른 소송이었지만, 스마일게이트뿐 아니라 국내외 게임사들도 이번 판결은 물론 향후 대응 방안에 촉각을 곤두세울 수 밖에 없게 됐다. 선고 이후 스마일게이트측은 대주주의 개인사에 대해 특별한 입장은 없다고 밝혔다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com