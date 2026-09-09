이동국 딸 재시, 美 명문대 본교 진학 앞두고…출국 3일 전 돌연 취소 "눈물 쏟아져"

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[스포츠조선 이우주 기자] 축구선수 출신 이동국의 딸 이재시의 근황이 공개됐다.

이동국의 아내 이수진은 9일 성인이 된 딸 이재시의 독립 소식을 알렸다. 이수진은 "'성인이 되면 다 독립해서 나가는 거야. 알바도 하고, 너희 힘으로 살아보는 거야. 엄마 아빠가 서포트해 주는 것도 딱 그때까지야' 늘 그렇게 말했는데 막상 재시가 정말 혼자 독립한다고 하니까 갑자기 왈칵 눈물이 쏟아졌다"며 "늘 내 손이 필요했던 아이가 이제 정말 내 손을 놓고 혼자 살아간다고 생각하니 마음 한구석이 텅 비는 것처럼 눈물이 계속 났다"고 털어놨다.

이어 이수진은 "그리고 재시는 뉴욕행을 출발 3일 전에 포기했다"고 뜻밖의 소식을 알렸다. 이수진은 "두 해 일찍 대학에 들어가서 올해 또래들은 대학 1학년인 나이에 재시는 벌써 3학년이 되는 상황이었다. 재시는 처음엔 단순했어요. '여기까지 했으니까 빨리 졸업해야지' 하지만 나는 계속 다른 이야기를 했다. 앞으로 2년이라는 시간을 오직 '졸업장 하나'를 위해 보내는 게 정말 맞을까. 그 졸업장에 들어갈 시간과 돈으로 차라리 더 많은 경험을 사보자고"라고 밝혔다.

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이수진은 "나는 뭘 배우고 싶은지. 나한테 정말 필요한 공부가 뭔지. 그게 명확해졌을 때 다시 학교로 돌아가도 늦지 않다고 생각했다. 오히려 같은 나이의 친구들과 함께 공부하면서 사회에서 먼저 쌓은 2년의 경험까지 더해진다면 그때의 재시는 지금과 완전히 다를 거라고 긴 이야기를 나눴고, 결국 재시는 엄마의 생각을 받아들였다. 그리고 뉴욕 대신 서울에서 새로운 삶을 시작했다"며 "내가 대신 해주는 사랑이 아니라 이제는 혼자 해낼 수 있도록 믿어주는 사랑을 해야 할 때가 온 것 같다"고 밝혔다.

한편, 이동국의 딸 이재시는 미국 뉴욕에 본교를 둔 패션 명문대 뉴욕패션기술대학교(FIT) 과정의 송도 캠퍼스를 졸업했다.이후 미국 뉴욕 본교에서 남은 과정을 이수할 계획이다.

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wjlee@sportschosun.com