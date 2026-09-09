윤후 맞아? 몰라보게 훈훈해진 20세…'좋을텐데' 의미심장 예고

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 윤민수의 아들 윤후가 몰라보게 성숙해진 비주얼과 함께 새로운 음악 활동을 예고했다.

윤후는 9일 자신의 SNS에 "너의 손 꼭.... 잡고... 그냥.. 이 길을... 걸었으면...."이라는 의미심장한 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

특히 윤후는 게시물에 '#윤후 #좋을텐데 #9월 #15일 #많관부'라는 해시태그를 덧붙였다. 구체적인 설명은 하지 않았지만 '좋을텐데'라는 문구와 날짜 '9월 15일'을 함께 명시하면서 새로운 음원이나 음악 콘텐츠 공개를 예고한 것 아니냐는 궁금증을 자아낸다.

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사진 역시 평범한 일상 사진보다는 본격적인 촬영 현장의 분위기를 풍겼다. 윤후는 흰 셔츠와 넥타이에 짙은 색 재킷을 걸친 채 책이 가득한 공간에서 촬영에 임하고 있다. 메이크업을 받는 모습부터 책을 읽으며 카메라 앞에 선 모습까지 공개해 신곡 재킷이나 프로모션 콘텐츠 촬영을 연상케 했다.

무엇보다 훌쩍 자란 윤후의 외모가 눈길을 끈다. 2013년 MBC '아빠! 어디가?'에서 통통한 볼살과 순한 눈매로 사랑받았던 꼬마 윤후는 어느덧 20세 청년이 됐다. 어린 시절의 얼굴이 남아 있으면서도 한층 또렷해진 이목구비와 성숙해진 분위기가 더해졌다.

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최근 윤후는 SNS를 통해 근황을 공개할 때마다 달라진 비주얼로 관심을 받고 있다. 지난달에도 책이 가득한 공간에서 찍은 사진을 공개해 한층 성숙해진 모습이 화제가 됐다. 당시 검은색 티셔츠 차림의 윤후는 어린 시절과 달리 듬직해진 체격과 또렷해진 이목구비로 시선을 모았다.

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윤후는 이미 음악 활동도 꾸준히 이어왔다. 그동안 자신의 이름으로 '나무', 'WHO LOVES U', '12월의 봄', '요즘' 등 네 장의 싱글을 선보였다. 특히 '12월의 봄'에는 싱어송라이터 샘김이 작곡·편곡 및 프로듀싱에 참여했다.

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현재 윤후는 미국 노스캐롤라이나대학교에서 경영학을 전공하며 학업을 이어가고 있다. 지난 4월 종영한 tvN STORY·E채널 '내 새끼의 연애2'에도 출연해 배우 최재원의 딸 최유빈과 최종 커플이 되며 화제를 모았다.

최근에는 카투사에 지원했다가 최종 불합격한 사실을 직접 공개하기도 했다. 윤후는 결과 발표를 앞두고 팬들에게 응원을 부탁한 데 이어 불합격 결과 역시 솔직하게 공개했다.

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'아빠! 어디가?'의 사랑스러운 꼬마에서 대학생을 거쳐 자신의 음악까지 선보이는 청년으로 성장한 윤후. 그가 직접 예고한 '9월 15일'에 무엇을 공개할지 관심이 쏠린다.

olzllovely@sportschosun.com