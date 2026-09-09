부동산 사기 당했던 장영란, 이 갈고 고른 PD 신혼집..."전세사기 조심"

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 장영란이 여러 부동산 경험을 바탕으로 신혼부부들에게 현실적인 조언을 건넸다.
9일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '부동산 사기 당했던 장영란이 이를 갈고 깨달은 '좋은 집' 고르는 법 (최초공개)'라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 장영란은 'A급 장영란' PD가 이사할 신혼집을 함께 살펴보기 위해 직접 임장에 나섰다. 신혼부부가 집을 구하는 과정에서 놓칠 수 있는 부분을 직접 확인하며 꼼꼼하게 집을 둘러봤다.
장영란은 최근 전세사기가 사회적 문제로 떠오른 만큼 신혼부부들이 더욱 주의해야 한다고 강조했다.
그는 "요새는 전세사기 이런 게 너무 많아서 어른이 가서 제대로 봐야 한다"며 집을 확인하는 과정에서부터 꼼꼼하게 살펴봐야 한다고 말했다.
이어 부동산 중개업소에 모든 것을 맡기기보다는 직접 확인하는 자세가 필요하다고 강조했다.
장영란은 "부동산 이런 분들 믿으면 안 된다. 아니, 믿어야 되지만 내가 알고 가야지 '몰라요. 알아서 해주세요' 하면 절대 안 된다"며 "하나하나 꼼꼼히 다 물어봐야 한다"고 조언했다.
이날 신혼집을 구하기 위한 총 예산은 2억5000만원이었다. 장영란은 제한된 예산 안에서 여러 신혼집을 직접 둘러보며 매물의 장단점을 세심하게 확인했다. 마치 자신의 집을 구하는 것처럼 하나하나 따져보며 신혼부부가 놓치기 쉬운 부분까지 살폈다.
장영란은 "신혼부부들이 이제 막 돈을 벌다 보니 놓치는 게 많다"며 "혹시 전세 사기를 당하거나 이렇게 하면 안 되지 않냐. 그래서 이제 어른인 제가 좀 꼼꼼히 따져봤다"고 설명했다. 과거 부동산 사기를 직접 경험했던 장영란이기에 더욱 현실적인 조언이었다.
장영란은 모든 컨디션을 바탕으로 3개의 매물을 최종적으로 골랐고 "저를 찾는 분도 계시면 같이 다녀드리겠다"라며 훈훈하게 마무리 했다.
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