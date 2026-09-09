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송은이, 4개월 째 금주 중 "숙취로 촬영장 이탈도, 아직도 너무 미안해"

이우주 기자

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송은이, 4개월 째 금주 중 "숙취로 촬영장 이탈도, 아직도 너무 미안해"

[스포츠조선 이우주 기자] '비보' 송은이가 금주를 결심한 이유를 밝혔다.

9일 유튜브 채널 '비보티비'에서는 '논알콜 회식하는 대표들의 만남 힘든 세상 술없이 어떻게 살아가나요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 매일 술을 마신다는 사연자는 금주에 여러 번 실패했다며 고민을 토로했다. 이에 송은이는 "1월 7일부터 계속 금주하고 있다. 정확하게 끊었다"고 당당하게 말했다. 김숙은 "그렇게 날짜를 정확하게 세는 사람은 끊은 게 아니라 참는 거라 하더라"라고 했지만 송은이는 "난 내가 너무 자랑스러워서 얘기하는 거다. 내가 얘기하는 건 '안 먹을 거니까 다 알고 있어'라는 의미"라고 밝혔다.

이에 김숙은 "근데 언니는 술 끊었어야 된다. 너무 실수가 잦았다"며 "평양냉면 특집 찍을 때도 언니 전봇대랑 얘기하지 않았냐. 아직 영상 갖고 있다"고 폭로했다. 송은이는 "그 구독자 밥 사줘야 한다. 너무 미안하다. 여러모로 마음의 부담이 있다. 다시 연락 달라. 지금은 아마 등돌렸을 거다"라고 사과했다.

송은이, 4개월 째 금주 중 "숙취로 촬영장 이탈도, 아직도 너무 미안해"

송은이와 김숙은 지난 2022년 평양냉면 고수라는 구독자를 만나 식사하는 콘텐츠를 찍었으나, 송은이가 숙취로 괴로워하다 촬영장까지 이탈한 바 있다.

김숙은 "송은이한테 너무 실망을 했을 거다"라며 "이제 와서 하는 얘기지만 나 진짜 너무 중간에서 뭘 어떻게 해야 할지 모르겠더라. 은이 언니가 술이 덜 깬 상태로 왔는데 평양냉면이 안 들어가는 거다. 그래서 한 모금 먹더니 방송인이니까 '좋다' 하더니 결국 고꾸라져서 잤다"고 폭로해 웃음을 안겼다.

송은이는 "그때부터 아마 술을 끊어야지 생각했던 거 같다"고 했지만 김숙은 "아니다. 올해부터 끊지 않았냐. 그 뒤로 3년을 더 마셨다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

송은이는 술을 끊은 진짜 이유에 대해 "건강 문제가 더 크다. 건강한 할머니가 되려고 좋은 걸 챙겨 먹는데 좋은 걸 챙겨먹으면서 안 좋은 걸 안 먹는다는 생각을 못한 거다. 안 좋은 것부터 끊어야겠다는 생각이 컸다"고 밝혔다. 이에 김숙은 "이로써 송은이 김숙은 노담, 노술"이라 선언했다.

wjlee@sportschosun.com

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