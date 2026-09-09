송은이, 4개월 째 금주 중 "숙취로 촬영장 이탈도, 아직도 너무 미안해"

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[스포츠조선 이우주 기자] '비보' 송은이가 금주를 결심한 이유를 밝혔다.

9일 유튜브 채널 '비보티비'에서는 '논알콜 회식하는 대표들의 만남 힘든 세상 술없이 어떻게 살아가나요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 매일 술을 마신다는 사연자는 금주에 여러 번 실패했다며 고민을 토로했다. 이에 송은이는 "1월 7일부터 계속 금주하고 있다. 정확하게 끊었다"고 당당하게 말했다. 김숙은 "그렇게 날짜를 정확하게 세는 사람은 끊은 게 아니라 참는 거라 하더라"라고 했지만 송은이는 "난 내가 너무 자랑스러워서 얘기하는 거다. 내가 얘기하는 건 '안 먹을 거니까 다 알고 있어'라는 의미"라고 밝혔다.

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이에 김숙은 "근데 언니는 술 끊었어야 된다. 너무 실수가 잦았다"며 "평양냉면 특집 찍을 때도 언니 전봇대랑 얘기하지 않았냐. 아직 영상 갖고 있다"고 폭로했다. 송은이는 "그 구독자 밥 사줘야 한다. 너무 미안하다. 여러모로 마음의 부담이 있다. 다시 연락 달라. 지금은 아마 등돌렸을 거다"라고 사과했다.

송은이와 김숙은 지난 2022년 평양냉면 고수라는 구독자를 만나 식사하는 콘텐츠를 찍었으나, 송은이가 숙취로 괴로워하다 촬영장까지 이탈한 바 있다.

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김숙은 "송은이한테 너무 실망을 했을 거다"라며 "이제 와서 하는 얘기지만 나 진짜 너무 중간에서 뭘 어떻게 해야 할지 모르겠더라. 은이 언니가 술이 덜 깬 상태로 왔는데 평양냉면이 안 들어가는 거다. 그래서 한 모금 먹더니 방송인이니까 '좋다' 하더니 결국 고꾸라져서 잤다"고 폭로해 웃음을 안겼다.

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송은이는 "그때부터 아마 술을 끊어야지 생각했던 거 같다"고 했지만 김숙은 "아니다. 올해부터 끊지 않았냐. 그 뒤로 3년을 더 마셨다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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송은이는 술을 끊은 진짜 이유에 대해 "건강 문제가 더 크다. 건강한 할머니가 되려고 좋은 걸 챙겨 먹는데 좋은 걸 챙겨먹으면서 안 좋은 걸 안 먹는다는 생각을 못한 거다. 안 좋은 것부터 끊어야겠다는 생각이 컸다"고 밝혔다. 이에 김숙은 "이로써 송은이 김숙은 노담, 노술"이라 선언했다.

wjlee@sportschosun.com