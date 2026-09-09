김창옥, "두 집 살림 9년째"...아내·자녀들 다 두고 떠난 속사정 (라스)

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[스포츠조선 김수현기자] '소통 전문가' 김창옥이 8~9년째 이어오고 있는 '두 집 살림' 생활을 공개했다.

9일 방송된 MBC '라디오스타'는 '감이 차오른다~ 가자! 아티스트' 특집으로 꾸며졌다.

이날 김창옥은 "두 집 살림한 지 8~9년째"라며 제주도와 서울을 오가며 생활하고 있다고 밝혔다.

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그가 제주에서 따로 생활하게 된 데에는 건강과 바쁜 일정이 계기가 됐다. 김창옥은 허리디스크 수술을 받은 데다 강연 일정이 많아 체력적으로 힘든 시기를 겪었다고 털어놨다.

김창옥은 "'여기서 더 하면 문제가 생기겠다' 싶어서 아내한테 얘기를 했다"며 한 달에 3주는 주말까지 일을 하겠다고 아내에게 말했다고 전했다.

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이어 제주도가 고향인 만큼 며칠 동안 혼자 고향에 다녀올 수 있게 해달라고 부탁했고, 주말에는 아이들과 함께 제주도로 내려오라고 했다고 설명했다.

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그러면서 "속으로 '안 오면 더 좋다' 했다"며 솔직한 속내를 밝혀 웃음을 자아냈다.

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이후 김창옥은 친구에게 제주도에서 지낼 집을 알아봐 달라고 부탁했다. 그는 "바닷가에 작은 옛날 집 좀 알아봐달라 했다"고 회상했다.

하지만 친구의 대답은 예상 밖이었다. 김창옥은 친구가 "'창옥아, 그런 게 제일 비싸'라고 하더라"고 전해 웃음을 안겼다.

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우여곡절 끝에 마련한 옛날 집에서는 더욱 황당한 일이 벌어졌다. 김창옥은 낡은 집을 직접 고쳐 생활하던 당시 아이들이 제주도에 놀러 와 잠을 자던 중 천장에서 지네가 떨어졌다고 밝혔다.

그런데 하필 지네가 떨어진 곳은 아이의 얼굴이었다. 김창옥은 당시 아이들이 "다시는 제주도에 안 오겠다"고 했다고 털어놨다. 당시 아이들은 초등학교 2~3학년 정도였던 것으로 전해졌다.

결국 김창옥은 "그래서 지네에게 감사하다"며 예상 밖의 말을 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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shyun@sportschosun.com