스윙스, 마운자로 7.5 맞고 2주만에 6kg 감량...충격 반전 "효과 없어 요요" (라스)

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[스포츠조선 김수현기자] 래퍼 스윙스가 마운자로를 사용했던 경험과 체중 변화, 오랜 시간 자신을 따라다닌 '돈까스'라는 별명에 대한 솔직한 이야기를 털어놨다.

9일 방송된 MBC '라디오스타'는 '감이 차오른다~ 가자! 아티스트' 특집으로 김창옥, 장기하, 스윙스, 전소연이 출연했다.

이날 스윙스는 '현대 의학을 씹어먹었다'는 이야기가 나오자 체중 감량을 위해 위고비와 마운자로를 경험했다고 밝혔다.

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스윙스는 "제가 위고비도 해봤고 마운자로도 해봤다"며 "마운자로는 강도가 용량에 따라 다른데 저는 처음부터 센 7.5를 처방받았다"고 말했다.

이어 "첫 2주 만에 5~6kg를 감량했다. '괜찮다'고 했는데 그 이후에는 아무리 맞아도 효과가 없더라"고 당시 상황을 설명했다.

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효과가 줄어들자 더 높은 용량을 처방받았다는 스윙스는 "효과가 없으니까 10.0 용량을 처방받아서 맞고 있는데 어제 짜장면 세 그릇 먹었다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

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체중 변화도 공개했다. 스윙스는 총 6~7kg 정도 감량했다가 이후 2~3kg이 다시 늘면서 요요가 왔다고 밝혔다. 그러면서 마운자로를 두고 "이긴자로라고 하더라"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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스윙스는 자신의 체중과 관련된 화제뿐 아니라 '밈'이 된 자신의 이미지에 대해서도 솔직하게 이야기했다.

그는 "어느 순간 제가 밈이 되어 있더라. 한때는 괴로워했었다"고 털어놨다.

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하지만 후배들의 이야기를 들으며 생각이 달라졌다고. 스윙스는 "후배들이 '형은 밈이 되는 게 싫다고 하지만 해외 셀럽이나 어린 세대들은 어떻게든 밈이 되려고 한다'고 하더라"고 전했다.

10년째 자신을 따라다니는 '돈까스'라는 별명에 대한 에피소드도 공개했다.

스윙스는 "사람들이 저한테 '돈까스!'라고 할 때가 있다. 아니면 여자랑 데이트를 할 때도 돈까스를 서비스로 받기도 했다"고 말했다.

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이어 "그걸 지우려고 노력한 적이 있었는데 지금은 엄청 즐긴다"며 "근데 안 피하니까 더 커지고 있다"고 덧붙였다.

shyun@sportschosun.com