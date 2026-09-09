'바람의나라' 30주년, 전통공예로 다시 태어나다…넥슨재단 전시 개최

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넥슨의 장수 게임 '바람의나라'가 전통공예 작품으로 다시 태어났다. 서비스 30주년을 맞아 게임 속 캐릭터와 세계관을 건칠·옻칠·자개·단청 등 전통 기법으로 재해석한 작품들이 경복궁에서 관람객을 만난다.

넥슨재단은 한국전통문화대학교와 함께 추진한 '보더리스 Craft판 - 이립의 바람, 전통을 잇다' 사업의 결과물을 선보이는 전시 '이립의 바람, 전통을 잇다'를 오는 21일까지 서울 경복궁 계조당에서 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 전시는 넥슨재단의 문화예술 지원사업 '보더리스'의 하나로, 게임 IP를 소재로 신진 전통예술가들의 창작 활동을 지원했다는 점이 특징이다. 지난 4월부터 진행한 사업을 통해 모두 15점의 작품이 제작됐으며, 이 가운데 '바람의나라' IP를 활용한 작품 5점과 한국전통문화대학교 전통미술공예학과 학생들의 작품 10점이 전시된다.

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'바람의나라'를 소재로 한 작품은 게임의 캐릭터와 세계관을 전통공예의 언어로 풀어냈다. '도적, 바람을 타다'는 도적과 NPC 다람쥐를 건칠기법과 옻칠, 자개를 활용한 조각으로 표현했다. '수호신수진 계상'은 초심자를 지켜주는 게임 속 사신수를 고대 유적의 질감으로 형상화한 도자 작품이다.

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사신수를 전통 복식의 인물로 의인화하고 방위색을 입힌 회화 '바람을 담은 옷깃'도 선보인다. 보스 몬스터 용전설은 전통 단청 기법을 활용한 '용전설만상도'로 재해석했으며, 다람쥐와 토끼를 전통 귀주머니에 수놓은 '다람쥐와 토끼의 염원이 깃든 귀주머니'도 전시된다.

게임 캐릭터를 단순히 전통 문양에 입힌 수준을 넘어 조각, 도자, 회화, 섬유 등 각기 다른 장르의 전통기법을 통해 '바람의나라'의 소재를 풀어낸 것이 이번 작업의 특징이다. 1996년 출시된 게임의 세계관이 젊은 예술가들의 작업을 거치면서 전통문화와 만나는 새로운 창작 소재로 활용된 셈이다.

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넥슨재단은 한국전통문화대학교 전통미술공예학과 재학생 가운데 전문 자격을 갖춘 학생들을 선발해 '바람의나라' IP를 활용한 작품 제작을 지원했다. 이와 함께 10명의 학생에게도 자신의 작품을 전시할 기회를 제공했다.

사업에는 넥슨재단의 기부금과 넥슨 임직원들이 '바람의나라' 30주년을 기념해 자발적으로 모은 기부금 6718만원이 활용됐다. 전시를 통해 게임 IP의 문화적 활용뿐 아니라 전통예술을 공부하는 신진 작가들의 창작 활동을 지원하는 구조를 함께 만든 것이다.

김정욱 넥슨재단 이사장은 "한국의 전통문화를 기반으로 탄생한 '바람의나라'가 30주년을 맞아 신진 예술가들의 손끝에서 다시 한번 새롭게 태어난 것 같아 뜻깊다"며 "게임과 전통이 만나 만들어낸 이번 작품들을 통해 더 많은 분들이 우리 전통문화의 아름다움을 새롭게 발견하시길 바란다"고 말했다.

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전시장에서는 관람객을 위한 이벤트와 함께 이번 작품을 모티프로 제작한 온라인 굿즈도 판매한다. 굿즈는 전시장에서도 실물을 확인할 수 있으며, 판매 수익 일부는 신진 예술가들에게 전달돼 창작 활동을 지원하는 데 사용될 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com