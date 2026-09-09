간담췌 의사가 어쩌다…"역 화장실서 반라로 발견, 눈 떴더니 응급실"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 간담췌외과 의사 이준서가 9년간 알코올 중독을 겪었던 과거를 고백하며, 술에 취해 인천역 화장실에서 반라 상태로 발견됐던 충격적인 일화를 털어놨다.

9일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 스스로를 '술 끊은 외과 의사'라고 소개한 이준서가 출연했다. 2년 전까지 심각한 알코올 중독을 겪었다는 그는 현재 자신의 경험을 바탕으로 알코올 중독의 늪에 빠진 이들을 돕고 있다고 밝혔다.

이준서는 대학 시절부터 술을 많이 마시기 시작했다고 했다. 당시 록밴드 활동을 했다는 그는 "록 정신은 기득권에 대한 저항이다. 저항을 하려면 알코올이 들어가줘야 한다고 생각했다"며 술을 가까이하게 된 계기를 돌아봤다.

Advertisement

술을 계속 마시면서 주량도 점점 늘었다. 특히 전공의 2년 차 때는 술을 마신 뒤 기억이 완전히 끊기는 위험한 상황까지 벌어졌다.

이준서는 당시를 떠올리며 "교수님들과 회식이 있었는데 회식 시작까지는 기억이 난다. 그런데 아침에 눈을 떴더니 낯선 침대였고 아버지가 앉아 계셨다"고 말했다.

Advertisement

알고 보니 술에 취한 이준서가 인천역 화장실에서 반라 상태로 발견됐고, 경찰이 새벽에 아버지에게 연락했던 것. 그는 "아버지께서 경찰에게 '아드님이 인천역 화장실에서 반라로 발견됐다'는 연락을 받으셨다"며 "어느 쪽 반라인지는 밝혀지지 않았다"고 말해 당시 상황을 전했다.

Advertisement

그러나 더 놀라운 것은 이 정도 일을 겪고도 당시에는 술을 끊어야 할 만큼 심각한 상황이라고 받아들이지 않았다는 점이었다.

Advertisement

유재석이 "응급실에서 깨어났는데도 심각하다고 생각하지 않았냐"고 묻자 이준서는 당시 술로 벌어진 사고를 '재미있는 일화'처럼 소비하던 사회 분위기를 언급했다.

그는 "술로 인한 것들을 재미있는 일화로 취급하는 문화가 있다"며 "재미있는 일과 사고는 얇은 종이 한 장 차이다. 화장실에서 발견된 일도 저에게는 큰 사고일 수 있는데 사회적 분위기가 재미있는 일화로 소비하니 경각심이 없었다"고 털어놨다.

Advertisement

이후 의사가 된 뒤에도 술과의 악연은 계속됐다. 전임의 시절 적은 인력으로 과도한 업무를 감당하면서 번아웃이 찾아왔고, 혼자 술을 마시는 횟수까지 늘어나며 알코올 중독이 더욱 심해졌다는 것.

이준서는 "힘듦과 술이 연결되고, 보상을 술로 받는 습관을 없애는 게 중요하다"고 강조했다. 특히 자신은 중독 상태에서도 일을 그만두거나 병원 업무에 직접적인 지장을 줄 정도는 아니었지만, 음주 후 말실수나 귀가 중 넘어져 다치는 일이 반복되면서 술이 자신의 삶을 방해하고 있다는 사실을 깨닫게 됐다고 설명했다.

'애주가'와 '알코올 의존'을 구분하는 기준도 알기 쉽게 설명했다. 그는 길에서 본 예쁜 꽃이나 딸이 그려준 그림을 예로 들며 "다음 날 꽃이 없다고 괴롭지는 않고, 딸에게 계속 그림을 그려달라고 닦달하지도 않는다"며 "술은 마시다가 없으면 괴롭다. 그 괴로움이 있다면 의존성이 있는 것"이라고 말했다.

Advertisement

건강검진 결과가 정상이라는 이유로 술 문제를 대수롭지 않게 여기는 것도 경계했다. 유재석이 주변 애주가들이 "건강검진을 했는데 멀쩡하다", "아기 간이라고 했다"며 자신은 중독이 아니라고 말한다고 하자 이준서는 "피검사나 실제 증상이 나타났다는 건 꽤 진행됐다는 것"이라며 "아이가 집을 나가고 나서 찾는 격"이라고 경고했다.

9년간 알코올 중독과 싸운 끝에 술을 끊은 이준서는 이제 자신의 경험을 바탕으로 알코올 중독에 빠진 이들을 돕고 있다.

olzllovely@sportschosun.com