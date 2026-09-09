이지현 "ADHD 子 유치원 강제 퇴소에 '금쪽' 출연, 자극적 편집에 충격" ('새롭게하소서')

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[스포츠조선 이우주 기자] 쥬얼리 출신 이지현이 '금쪽 같은 내 새끼' 출연 후 상처를 털어놨다.

9일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에서는 쥬얼리 출신 이지현이 출연했다.

이지현은 첫 번째 이혼 당시를 떠올리며 "저는 이혼할 때만 해도 제가 잘해낼 수 있을 줄 알았다. 근데 자만이더라. 여자 혼자 싱글맘으로 아이 키우는 거 정말 쉽지 않더라. 일도 하고 아이들도 키워야 하고 집안일도 하는 게 쉽지 않았다"고 털어놨다.

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두 번의 이혼 후 홀로 아이들을 키우던 이지현은 채널A '금쪽 같은 내새끼'에 출연해 아들의 ADHD를 솔직히 고백하고 솔루션을 통해 성장하는 과정을 보여줬다. 이지현은 "아들이 보통 아이들과 달랐다. ADHD 판정을 받고 유치원에서도 많이 힘들었다. 저 또한 이 아이를 알 수가 없어서 도움이 절실해서 그 프로그램에 나가게 됐다"며 "그때 당시 아픔도 많았다. 앞에서는 '같이 키즈카페 가요', '모임 들어와요' 하는데 제 딴에는 두 번째 이혼 과정이었고 모임을 깨기 힘들었다. 아이들이 재밌고 놀 수만 있다면 어렵게 발걸음해서 엄마들일아 놀았다. 근데 안 좋은 일이 있을 때는 한순간에 돌아서는 게 사람이더라. 아들이 강제 퇴소를 당했다. 그때도 너무 큰 아픔이 있었다. 그런 아픔도 계기가 됐고 저 또한 아이를 잘 키워야 하는데 방법을 모르겠어서 출연을 결정했다"고 밝혔다.

특히 오은영의 솔루션이 절실해 출연을 결심했다는 이지현은 "박사님과 별개로 촬영이라는 게 박사님 앞에서 촬영이 이뤄지지 않는다. 처음에는 아들의 문제점이 잘 보이지 않았다. 그래서 제작진이 '이러면 문제점을 찾을 수가 없으니 아이를 자극시켜서 정확한 문제를 짚어보자'고 하더라. 그렇게 자극을 하는 부분도 있었다. 그런 부분만 편집돼서 나가다 보니까 너무 생각지도 못했다"며 "저에 대한 욕은 익숙한데 아이에 대한 욕은, 아이가 좋아지기 위한 마음으로 결정한 건데 다르게 흘러가더라. 아이 욕은 참을 수가 없더라. 아이한테 너무 미안하고 원래 댓글 안 보는데 아이에 대한 건 봐야겠더라. 댓글을 보는데 생살이 뜯겨나가는 느낌이었다"고 털어놨다.

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wjlee@sportschosun.com