'18살 연하 윤가이♥' 장기하, 가장 긁힌 악플 공개..."운으로 가수 됐다고" (라스)

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 장기하가 자신의 음악을 둘러싼 호불호와 악플에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.

9일 방송된 MBC '라디오스타'는 '감이 차오른다~ 가자! 아티스트' 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에는 김창옥, 장기하, 스윙스, 전소연이 출연했다.

이날 장기하는 "저는 제 음악에 대해 논란이 있는 걸 좋아한다. 들으시는 분들마다 생각이 다른 걸 좋아한다"고 말했다.

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이어 과거 '부럽지가 않어'를 발표했을 당시 받았던 댓글을 떠올렸다. 그는 "기억에 남는 댓글이 '난 이건 음악으로 용납할 수 없다'였다. '이번 음악은 선을 넘었다'는 거다"라고 말했다.

당시에는 부정적인 반응에 기분이 좋지 않았다는 장기하. 하지만 그는 "처음에는 기분이 안 좋았는데 가만히 생각해보니까 (좋더라)"라고 털어놨다.

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이에 김구라가 "이번 앨범도 뒷말이 많이 나오겠다"고 말하자, 장기하는 자신만의 '안전장치'가 있다고 밝혔다.

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장기하는 "제 노래 중에 '그건 네 생각이고'라는 노래가 있다"며 "악플이 달리면 팬들이 '그건 네 생각이고'라고 한다"고 설명해 웃음을 자아냈다.

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특히 장기하는 자신을 가장 '긁히게' 했던 댓글도 공개했다. 그는 "'노력 안 하고 운으로 가수 됐다', '본인이 노력했다고 착각한다'는 댓글이 있었다"고 말했다.

이어 "처음 봤을 때는 너무 억울했다. 이번 앨범도 노력 많이 했다"고 당시 심경을 털어놨다.

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그러면서도 장기하는 해당 댓글을 계기로 자신의 음악 활동을 돌아보게 됐다고 했다. 그는 "그런데 생각해보니 '그만큼 내가 다양한 모습을 보여줬나' 싶었다"고 덧붙였다.

한편 장기하는 최근 배우 윤가이와 2년째 열애 중인 사실을 인정해 화제를 모았다. 1982년생인 장기하와 2000년생인 윤가이는 18살 차이다. 두 사람은 2023년 'SNL 코리아'를 통해 인연을 맺은 것으로 알려졌다.

shyun@sportschosun.com