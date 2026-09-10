변우석, 촬영장서 대놓고 ♥아이유 소환…"같이 레벨업 하자" 센스 인증

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 변우석이 아이유에게 받은 간식차를 직접 인증하며 남다른 친분을 자랑했다.

변우석은 9일 자신의 SNS를 통해 현재 촬영 중인 넷플릭스 새 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 촬영장에 도착한 여러 대의 간식차 인증 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 변우석을 응원하기 위해 팬들과 지인들이 보낸 각양각색의 푸드트럭이 담겼다. 변우석은 음료와 간식을 직접 들고 촬영한 사진을 연이어 올리며 빨간색 하트 등 이모티콘으로 고마운 마음을 표현했다.

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그중에서도 눈길을 끈 것은 아이유가 보낸 간식차였다. 변우석은 해당 사진에 아이유의 SNS 계정을 직접 태그하고 미소 짓는 이모티콘을 덧붙이며 선물을 인증했다.

앞서 지난 2일 한 푸드트럭 업체를 통해 아이유가 변우석과 '나 혼자만 레벨업' 촬영팀을 위해 간식차를 보낸 사실이 먼저 알려진 바 있다. 업체 측에 따르면 아이유는 이른바 '월드스타 세트'를 주문해 촬영장을 응원했다.

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아이유의 센스 넘치는 문구도 화제가 됐다. 현수막에는 변우석의 이름을 활용해 "변우석, 우아함 레벨, 석사"라는 삼행시가 적혔고, 변우석이 맡은 캐릭터 성진우를 두고도 "성진우, 진지하게, 우아함"이라는 재치 있는 메시지가 담겼다. 또 "같이 좀 레벨업 하자.. 아무튼 나혼렙팀 파이팅!"이라며 차기작 촬영을 응원했다.

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두 사람은 지난 5월 종영한 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에서 남녀 주인공으로 호흡을 맞췄다. 작품이 끝난 뒤에도 서로의 활동을 응원하며 인연을 이어가고 있는 모습이다.

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한편 변우석은 현재 넷플릭스 새 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 촬영에 한창이다. 동명의 인기 웹소설·웹툰을 원작으로 한 작품으로, 최약체 E급 헌터 성진우가 죽음의 위기 속에서 각성한 뒤 최강의 헌터로 성장하는 이야기를 그린다. 변우석이 주인공 성진우 역을 맡았다.

olzllovely@sportschosun.com