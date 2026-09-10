스윙스, 120억 선급금 받았다가 벼랑 끝..."매달 음원 수익 100% 빚 상환" (라스)

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[스포츠조선 김수현기자] 래퍼 스윙스가 힙합 엔터테인먼트 회사를 운영하며 겪었던 120억 원 규모의 선급금 상환 사연을 털어놨다.

9일 방송된 MBC '라디오스타'는 '감이 차오른다~ 가자! 아티스트' 특집으로 꾸며져 김창옥, 장기하, 스윙스, 전소연이 출연했다.

이날 스윙스는 "제가 18년째 힙합 사업을 하고 있다. 회사가 커졌을 때는 직원이 100명까지 있었다"며 오랜 기간 힙합 엔터테인먼트 사업을 이어오고 있다고 밝혔다.

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스윙스는 회사의 주요 수익을 책임지는 이른바 '캐시카우'에 대해서도 언급했다. 그는 "저희 회사에서는 성과가 좋았던 친구들이 거의 비슷한 시기에 계약을 해서 한 8명 정도가 한 번에 떠나게 됐다"고 설명했다.

핵심 수익원 역할을 하던 아티스트들이 비슷한 시기에 회사를 떠나면서 회사가 휘청일 수 있는 상황이었다. 스윙스는 "사실 엔터 산업은 사람이 재산이다"라며 사업에서 아티스트의 중요성을 강조했다.

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특히 코로나19 팬데믹 당시에는 공연을 중심으로 활동하던 힙합 업계 역시 큰 어려움을 겪었다. 스윙스는 당시 회사를 살리기 위해 과감한 선택을 했다고 밝혔다.

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그는 "'기세와 자신감으로 회사를 일으켜 세워보겠다' 하고 무리수를 뒀다"고 당시를 회상했다.

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스윙스가 선택한 방법은 음원 회사로부터 선급금을 받는 것이었다. 그는 "음원 회사에 연락해서 선급금 120억 원을 받았다. 담보는 음원에 대한 권리였다"고 말했다.

하지만 거액의 선급금을 받은 뒤 예상하지 못한 부담이 찾아왔다. 스윙스는 "야심 차게 진행했는데 문제가 뭐였냐면 바로 다음 달부터 선급금을 갚아야 한다는 거였다"고 털어놨다.

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이어 "매달 음원 수익의 100%가 상환금으로 나갔다. 제 통장에 돈이 꽂히지도 않았다"며 당시의 막막했던 상황을 전했다.

결국 기존의 핵심 수익원들이 회사를 떠난 뒤 스윙스는 새로운 신인들을 영입해 회사를 다시 꾸려나갔다. 그는 "처음엔 신인이 15명이었는데 100명까지 늘렸다"며 "굉장히 무지했다"고 당시 자신의 판단을 돌아봤다.

120억 원이라는 거액을 받기로 결정했지만 그만큼의 부담도 고스란히 떠안게 된 셈이다. 스윙스는 "지금도 계속해서 갚아나가고 있다. 그래서 PPL도 열심히 하는 거다"라고 말해 웃음과 안타까움을 동시에 자아냈다.

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shyun@sportschosun.com